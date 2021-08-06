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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر الحركة الداخلية لضباط مباحث مديرية أمن المنوفية

صدى البلد

اعتمد اللواء سالم الدوميني مدير أمن المنوفية الحركة الداخلية لرؤساء المباحث.

 

أعلن المقدم محمد عبد الصمد رئيسا لمباحث قويسنا والرائد احمد كشك رئيسا لمباحث الباجور ومعاونين ابراهيم معاذ و احمد عبدالله و جمال القاص والرائد محمد موسي رئيسا لمباحث الشهداء والرائد احمد واصل رئيسا مباحث بركة السبع والرائد محمد موسي رئيسا لمباحث الشهداء.

 

كما اعتمد الرائد مصطفي داوود رئيسا لمباحث سرس الليان والرائد هيثم النطاط رئيسا لمباحث السادات والمقدم احمد شمس رئيس فرع البحث الجنائى بالسادات والمقدم احمد السيد رئيس فرع البحث الجنائى الباجور واشمون.

 

كما أعلن استمرار المقدم أحمد عرفة رئيسا لمباحث قسم شبين الكوم و المقدم محمد المغربي رئيسا لمباحث مركز شبين الكوم والمقدم مصطفى حسانين رئيسا لمباحث أشمون والمقدم مراد ابو الدهب رئيسا لمباحث مركز منوف والرائد أحمد عبد القوى لقسم منوف.

الحركة الداخلية امن المنوفية المنوفية محافظة المنوفية المباحث

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