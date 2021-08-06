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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

البحوث الفلكية: العلماء اكتشفوا نظاما كوكبيًا جديدًا يشبه الشمسي

صدى البلد

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه توصل مجموعة من علماء الفلك الى اكتشاف نظام كوكبي بعيد له أوجه تشابه مثيرة للاهتمام مع النظام الشمسي الداخلي لشمسنا، وذلك على الرغم من  اكتشاف  أكثر من 4000 كوكب خارجي حتى الآن ولكنها كلها تدور  حول نجوم  بعيدة في مجرتنا درب التبانة. 

 

وأشار المعهد عبر بيان نشره على صفحة المعهد الرسمية على الفيس بوك، أن هناك الكثير من تلك الأنظمة الكوكبية المكتشفة تختلف اختلافًا كبيرًا عن نظامنا الشمسى، اعلن علماء الفلك فى يوم أمس الخميس 5 أغسطس 2021، إنهم وجدوا نظامًا كوكبيًا مشابه النظام الشمسي الخاص بنا .

 

 وأوضح المعهد أن كتلة أحد الكواكب المكتشفة  تبلغ نصف كتلة كوكب الزهرة ( الكوكب المجاور للأرض) ، يحتمل أن أحدهم يمكن أن يكون له محيطات، وهناك ايضا منهم من له تركيب صخري ويقع في المنطقة  الصالحة للسكن في هذا النظام.

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وقد استخدم التلسكوب الكبير VLT  التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي  ESO لإجراء الأرصاد لهذا النظام و نشر الباحثون ورقة علمية  تشرح بالتفصيل اكتشافاتهم في المجلة الدولية الفلك والفيزياء الفلكية في 3 أغسطس. 


النظام الشمسي المكتشف يتكون من  4 أو 5 كواكب صخرية النجم الأم هو  L 98-59  ويبعد 35 سنة ضوئية فقط، كما انه يملك ما لا يقل عن أربعة كواكب صخرية مؤكدة وربما خامس، وهذا مشابه للعوالم الصخرية في نظامنا الشمسي  ( الكواكب الداخلية عطارد ، الزهرة ، الأرض ، المريخ).

 

 النظام  النجمى حول  L 98-59 ، تختلف مقاييس المسافة عنها فى نظامنا الشمسى وتم تصنيف جميع الكواكب المكتشفة حول النجم  L 98-59 على أنها كواكب شبيهة بكوكب الأرض مما  يعني أنها عوالم صخرية وهى أكبر حجمًا من الأرض وأصغر من نبتون .


واستخدام جهاز المطياف الفائق الدقة اسبريسو (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations (ESPRESSO)  الملحق بالتلسكوب الكبير للحصول على تلك الأرصاد  .
 

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جدير بالذكر انه من قبل  اكتشف القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لوكالة ناسا أول ثلاثة كواكب تابعة  لهذا للنظام في عام 2019، باستخدام طريقة العبور وفيها  يتم اكتشاف كوكب أثناء مروره أمام نجمه كما يُرى من الأرض.

 لكن إسبريسو كان قادرًا على العثور على كوكب أو اثنين آخرين بعيدًا قليلاً عن النجم، كما مكن العلماء من قياس كتل وأنصاف أقطار الكواكب الثلاثة الأولى لأول مرة.

 
والجميع فى انتظار اطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي القادم من ناسا  والذى سوف يكون مثاليا ومناسب تماما مع جهاز  HIRES  الملحق بالتلسكوب الكبير ل ESO  لدراسة  الغلاف الجوى لبعض الكواكب في نظام L 98-59. .
خلال هذا الرابط محاكاه لهذا النظام الشبيه بالنظام الشمسى الداخلى 
https://youtu.be/BfnlIoapky0
 

والصورة توضح مقارنة بين نظام الكواكب الخارجية L 98-59 (أعلى) مع جزء من نظامنا الشمسي الداخلي (عطارد والزهرة والأرض.

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