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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إصابته وأسرته بـ فيروس كورونا.. تطور مهم في حالة مصطفى كامل

مصطفى كامل
مصطفى كامل

غادر النجم مصطفى كامل وأسرته مستشفى العجوزة بعد إصابتهم مؤخرا بفيروس كورونا، وحاليا يخضعون لبروتوكول العلاج في المنزل بعد فترة صعبة من المعاناة وذلك بناء على طلب الأطباء .

ووجه مصطفى كامل الشكر والعرفان لوزارة الصحة وإلى الدكتورة الوزيرة هاله زايد والدكتور خالد مجاهد وطاقم مكتبها علي ما قدموه من جهد ومسانده واهتمام.

 كما تقدم بوافر الشكر والتحية لطاقم أطباء المستشفى الأوفياء النبلاء وطاقم التمريض.

 كما وجه الشكر لكل رجال الإعلام والصحافة علي متابعة حالته .

وكان قد أصيب مؤخرا النجم مصطفى كامل وأسرته بفيروس كورونا، حيث شملت الإصابة والدته وزوجته وابنته، وتواجد فى إحدى المستشفيات بالجيزة.

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ابنته في حالة خطيرة.. إصابة الفنان مصطفى كامل وعائلته بفيرس كورونا.. فيديو

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ابنته في حالة خطيرة.. آخر تطورات وضع مصطفى كامل بعد إصابته بفيروس كورونا

إصابة مصطفى كامل بـ كورونا

قال الفنان مصطفى كامل - قبل أيام- إنه أصيب بفيروس كورونا هو وأفراد عائلته، وانتقل إلى مستشفى العجوزة لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح مصطفى كامل، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه يعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وحالته الصحية ليست جيدة.

وكشف الفنان مصطفى كامل عن أسباب تأجيل ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم "وجع قلبي"، وكان من المفترض طرحه منذ أيام قليلة.

وكتب مصطفى كامل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي  “فيس بوك”: "السادة الإخوة المحترمين الجمهور المحترم، بيان ورسالة هامة وأخيرة".

وأضاف مصطفى كامل: “مواعيد طرح الأعمال الفنية أصبحت بيد الشركات التي تقوم بنزول الأعمال ، وهذه الشروط تطبق على كل نجوم مصر والعالم العربي على الكبير والصغير، هذه أصبحت شروط الشركات، نرجو من الجميع التفهم الجيد لما يحدث”.

وتابع: "بعض جمهورنا الحبيب وليس الكل نراه يتحدث وكأنه لا يعلم بوضع السوق الفني على الإطلاق، وكأن ألبوم الفنان مصطفى كامل هو الوحيد الذي يتم تطبيق هذا عليه رغم أننا شرحنا بالتفاصيل عشرات المرات".

وأكد مصطفى كامل: "أيها السادة الأحباب المحترمين، الفنان الكبير عمرو دياب طرح ٣ أغان في ٣ شهور حتى الآن والفنان الكبير حسين الجسمي طرح ٣ أغنيات في ٧ شهور والفنان الكبير محمد فؤاد طرح أغنيتين في ٤ شهور، الأمور لم تعد بيد شركات الإنتاج مثل أيام الشريط والسي دي".

واختتم مصطفى كامل قائلا: "الله غالب علينا، الصناعة أصبحت تدار بهذا الشكل والسوق المصرية والعربية بها من ٣ إلى ٥ شركات ديجيتال واتصالات ويوتيوب فقط هي التي بيدها فقط السيستم الخاص بطرح الأعمال الفنية، وشركات الإنتاج مثلنا لا تمتلك هذا السيستم ومن يعترض لن تقوم الشركات بالتعاقد معه، نرجو من الجميع قراءة هذا البيان والتوضيح الذي ننشره كثيرًا، ورغم ذلك نجد بعض التعليقات تحمل نفس الآراء".

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