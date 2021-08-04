ابنته في حالة خطيرة.. إصابة الفنان مصطفى كامل وعائلته بفيرس كورونا.. فيديو

يتلقى العلاج بمستشفى العجوزة

رصدت عدسة "صدي البلد" تلقى الفنان مصطفى كامل العلاج هو واسرته داخل مستشفى العجوزة بعد اصابتهم بفيروس كورونا.



يتلقى الفنان مصطفى كامل وأفراد أسرته العلاج منذ أيام بمستشفى العجوزة بعد إصابتهم بفيروس كورونا بحسب تصريحاته.

ويعاني مصطفى كامل مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا مع زوجته ووالدته وابنته التي تعاني من حالة خطيرة.

وقال الفنان مصطفى كامل إنه أصيب بفيروس كورونا هو وأفراد عائلته، وانتقل إلى مستشفى العجوزة لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح مصطفى كامل، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه يعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وحالته الصحية ليست جيدة.

وكشف الفنان مصطفى كامل عن أسباب تأجيل ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم "وجع قلبي"، وكان من المفترض طرحه منذ أيام قليلة.