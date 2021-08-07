جامعة حلوان تواصل استقبال التحويلات المركزية

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بدأت التحويلات المركزية الإلكترونية بـ جامعة حلوان وتستمر لمدة شهرين حيث أعلنت الجامعة برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن طرق التحويلات بالجامعة الكترونيًا من خلال فيديو توضيحى تقدمه وحدة الدعم الإلكتروني بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة.

وتتم عملية التحويل الإلكترونى من خلال دخول الطالب على الربط التالى لبرنامج التحويلات المركزية بالجامعة :

http:/app2.helwan.edu.eg/transfer

ويقوم الطالب بالضغط على زر تسجيل أول مرة، وادخال اسم المستخدم وكلمة المرور باللغة الإنجليزية وحفظ البيانات الخاصة به .

ثم يقوم بتسجيل الدخول واختيار بيانات أول مرة واستكمال كافة بياناته وتحميل صور مستنداته الشخصية والتأكد من ظهورها على الشاشة.

جامعة حلوان تحقق تقدما ملحوظا في تصنيف Webometrics



جدير بالذكر انه قد أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم عن تحقيق تقدم ملحوظ للجامعة بين الجامعات العالمية فى تصنيف Webometrics الاسبانى، وهو نظام تصنيف عالمي يعتمد على عدد من المحددات التي تقيس وتقيّم دور الجامعة ويهتم بوجهٍ خاص بتواجد الجامعة على شبكة الإنترنت ووضوح الرؤية والوصول إلى المواقع الإلكترونية.

وأكد الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان تسعى دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، وتعمل على دعم الباحثين على النشر الدولى والذى يعد معيارا قويا فى التصنيف بين الجامعات، وأن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى، وتنمية المعايير المطلوبة لها، بما ادى الى التميز فى مجال النشر الدولى.

