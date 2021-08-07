تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold3 5G

قبل الإعلان عنه رسميا..

اقترب الموعد الذي حددته سامسونج للكشف عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية القابلة للطي، والتي من المقرر الإعلان عنها في حدث Galaxy Unpacked يوم 11 أغسطس المقبل، ولكن كالعادة خلال الأيام التي تسبق أحداث الإطلاق المهمة، تظهر مجموعة كبيرة من التسريبات حول مواصفات أحد الهواتف لإثارة التشويق حول الجهاز القادم.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت أحدث التسريبات المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Z Fold3 5G، هو الهاتف الأول القابل للطي من سامسونج لعام 2021، والذي يمتاز للمرة الأولى بـ أول كاميرا أمامية تحت الشاشة و بدعما للقلم الإلكتروني S Pen.



ووفقا للتسريبات السابقة، فإن هاتف Galaxy Z Fold3 5G، القابل للطي سيدعم لأول مرة قلم S Pen الإلكتروني، إلى جانب بعض المواصفات الإضافية المتعلقة بالشاشة المطوية، كشفت عنها المعلومات التي يقدمها موقع WinFuture.

هاتف Galaxy Z Fold3 5G

شاشة هاتف Galaxy Z Fold3 5G

سيحتوي الهاتف القابل للطي الجديد من سامسونج، على شاشتين من نوع Dynamic AMOLED 2X، كلاهما يصل إلى الحد الأقصى بمعدل تحديث الشاشة ويبلغ 120 هرتزا في الثانية، (والذي يتكيف بسلاسة مع معدلات أقل).

شاشة هاتف Galaxy Z Fold3 5G الخارجية

وكما ستحصل الشاشة الخارجية لهاتف Galaxy Z Fold3 5G، على شاشة قطرية تبلغ 6.2 بوصة، تبلغ دقتها 832 × 2،260 بكسل، وكما قيل من قبل ستتم حمايتها بواسطة بطبقة زجاج من نوع Gorilla Glass Victus، وستكون هناك كاميرا سيلفي قياسية بدقة 10 ميجابكسل مثقوبة في الشاشة.

وسيأتي هاتف Galaxy Z Fold3 5G، أيضا مع شاشة داخلية بقياس 7.6 بوصة، وبدقة 2208×1768 بكسل، وهي ستدعم سرعة تحديث تصل 120 هرتزا في الثانية، هذا يعني أن كلتا الشاشتين تحتويان على كثافة بكسلات تزيد عن 370 نقطة في البوصة، وستتميز هذه الشاشة بـ أول كاميرا أمامية تحت الشاشة من سامسونج، والتي ستكون بدقة 4 ميجابكسل.

شاشة هاتف Galaxy Z Fold3 5G

كاميرا هاتف Galaxy Z Fold3

وبالانتقال إلى مجموعة الكاميرات الأخرى، تحافظ سامسونج على الإعداد الثلاثي للكاميرا الخلفية Galaxy Z Fold3 مثل الإصدارات السابقة، مع عدسات بدقة 12 ميجابكسل لكل منها، وستحتوي الوحدة الرئيسية على خاصية التثبيت البصري للصورة (OIS) بفتحة عدسة f / 1.8، كما سيدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 8K.

كاميرا هاتف Galaxy Z Fold3 5G

معالج هاتف Galaxy Z Fold3

ذكرت التسريبات أنه سيتم تشغيل هاتف Galaxy Z Fold3 القابل للطي، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 888، والذي سيتم اقرانه بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية كبيرة تبلغ سعتها 256 أو 512 جيجابايت، ولن يدعم هذا الإصدار قابلية زيادة سعة التخزين عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

بطارية هاتف Galaxy Z Fold3

سيدعم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3، بطارية بقوة 4400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات جنبًا إلى جنب مع الشحن اللاسلكي، وكما يمتاز الهاتف القابل للطي بميزات أخرى للاتصال من بينها مودم لشبكات الجيل الخامس 5G، ويدعم تقنية الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، وتقنية بلوتوث Bluetooth 5.0، إلى جانب تقنية NFC.

هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3، قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز، ومكبرات الصوت الاستريو، وكما يعمل بواجهة المستخدم One UI 3.1 من سامسونج، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11.

سعر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3



وتشير التسريبات إلى أن أسعار هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 القادم، ربما تأتي أرخص من الإصدارات السابقة، حيث من المتوقع أن يكون متاح للبيع في أوروبا في أواخر أغسطس، بثلاثة ألوان هي الأخضر والأسود والفضي، مقابل سعر حوالى 1900 يورو (أي ما يعادل 35 ألف جنيه مصري).