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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميدة إعلام القاهرة: 60% شرط النجاح في امتحان القدرات بالكلية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

صرحت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بأن اختبارات القدرات بنظام البابل شيت تضم عددا من الأسئلة المتنوعة تتضمن المعلومات العامة والثقافية وغيرها.

 

وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بدأت اختبارات القدرات للطلاب الذين تم تسجيلهم عبر موقع التنسيق الخاص بالمجلس الأعلى للجامعات.

 

وأضافت “مصطفى”، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، أن نجاح الطالب فى اختبار القدرات لابد من الحصول على  نسبة ٦٠٪؜ كحد أدنى.

 

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تنسيق الجامعات 2021.. عميدة إعلام القاهرة: استقبلنا 600 طالب فى اليوم الأول من اختبار القدرات

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إجراءات احترازية مشددة مع اليوم الأول لاختبار القدرات بإعلام القاهرة

وفى السياق نفسه، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

 

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات
 

1-  يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.


2-  يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.


3- تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب -  الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.


4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.


5-  يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.


6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

كلية الاعلام بجامعة القاهرة جامعة القاهرة اختبارات القدرات موقع التنسيق الخاص بالمجلس الاعلى للجامعات الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام بجامعة القاهرة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام

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