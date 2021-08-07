نتيجة الثانوية العامة 2021.. شوقي ينفي انتهاء التصحيح ويحذر من شائعات الدرجات والتنسيق

نتيجة الثانوية العامة 2021 مازالت حديث الساعة في معظم البيوت المصرية هذه الايام ، حيث ينتظرها بفارغ الصبر جميع طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم للاطمئنان على مصير الحياة الجامعية والعملية القادمة .

ومن جانبه ، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ،نحن نعمل حاليا على تصحيح امتحانات الثانوية العامة “ ليل ونهار” استعدادا لـ اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 لطمأنة الطلاب واولياء امورهم.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه سيتم اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد اعتمادها رسميا في الفترة من 15 إلى 18 اغسطس 2021 ، مشددا على أن كل ما ينشر عن نتيجة الثانوية العامة 2021 الان ما هو إلا اجتهادات بحثا عن زيادة عدد القراء والمشاهدات فقط.



وقال وزير التربية والتعليم أن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 غير صحيح وغير رسمي ولا أساس له لأننا لم نصرح بشئ .

وعبر وزير التربية والتعليم عن استياءه الشديد من كثرة شائعات نتيجة الثانوية العامة 2021 ومؤشراتها وتوقعات تنسيق الجامعات 2021 ، حيث قال : مجرد ان تنتهي الامتحانات حتى تشتعل السوشيال ميديا بفتاوي لا تنتهي عن التصحيح والدرجات والنتيجة والتنسيق وخلافه ، ممن يدعون معرفة بواطن الامور ويبدا الكثيرون في سؤالنا عن كل هذا رغم اننا في أشد الحاجة الى الوقت والهدوء كى ننتهي من التصحيح الذي يريده الجميع!

وزير التربية والتعليم

وأدلى وزير التربية والتعليم بـ تصريحات هامة عن نتيجة الثانوية العامة 2021 تتمثل فيما يلي :

تسير ملحمة التصحيح الالكتروني بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي.

يتم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الاجهزة السيادية وليس عن طريق كونترولات ولجان تصحيح مثل الاعوام الماضية.

لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الاجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات.

كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل اوراق هو كذب ونصب واحتيال.

هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل ٧٠٠ الف ورقة اجابة من ارجاء الجمهورية الى القاهرة بعد كل امتحان بمشاركة الاجهزة والوزارات السيادية.

يتم استلام ورصد اوراق الاجابة وتسجيلها الكترونيا عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة ومؤمنة ليل نهار.

لن نعلن النتيجة قبل يوم ١٥ اغسطس الحالي وقد يتطلب الأمر يومان او ثلاثة بعد هذا التاريخ للتنسيق مع التعليم العالي بخصوص ضوابط التنسيق لهذا العام في ضوء النتائج النهائية.

مؤشرات نسب النجاح في كل المواد اللتي انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية.

الاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة ولكن في شرائح توزيع الدرجات وبشكل اوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على اكثر من ٩٠٪؜ او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين ٨٠٪؜-٩٠٪؜ وهكذا.

التعليم العالي ولن نصرح بأى شئ عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة وإذ نهيب بالسادة الاعلاميين عدم إثارة هذا الموضوع قبل انتهاء اعمال التصحيح والمراجعة.

في ضوء ما سبق فإننا غير مسؤولين عن أى اجتهادات صحفية او إشاعات أو اجتهادات فيسبوكية قبل الاعلان الرسمي.

رسالتنا للابناء من الطلاب والسادة اولياء امورهم ان النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبه وباذن الله نهنئ أولادنا المجتهدين قريبا.

نتيجة الثانوية العامة 2021

ظهور نتيجة الثانوية العامة على موقع صدى البلد

ويستعد موقع صدى البلد الاخباري لـ اتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات خلال أيام .

وفي هذا التقرير ننشر كل ما تريد معرفته عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس على موقع صدى البلد بمجرد اعتمادها من وزير التعليم

حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور إعلانها ، وذلك عبر الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد من خلال الضغط هنا

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ضوابط وإجراءات تظلمات الثانوية العامة 2021

وقد تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات المتسائلة حول مدى صحة خبر إلغاء تظلمات الثانوية العامة التي كان من المقرر أن يتم اتاحتها بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

ومن جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم صحة هذا الخبر شكلا وموضوعا ، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا تراجع عن إتاحة خدمة تظلمات الثانوية العامة 2021 مثل كل عام ، مشددة على أن هذا حق أصيل للطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2021

أن يتقدم الطالب بطلب التظلم للاطلاع على أوراق إجابته في موعد غايته 15 يوما بدلا من 30 يوما للدور الأول، و7 أيام بدلا من 15 يوما للدور الثاني.



تبدأ عملية تلقي التظلمات من الطلاب في اليوم التالي لإعلان النتيجة.

يتم سداد 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فوري.

تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال.

مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

يلتزم الطالب/ الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك فى الحالات الآتية:

"وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة".

يحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجات بالمادة المتظلم من درجاتها.- يحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.

يقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التى تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.

إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.