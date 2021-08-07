سولاف درويش: العملات الجديدة تصنع من مواد صديقة للبيئة

قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنه القوي العامله في مجلس النواب، إن إستخدام العملات الجديدة ياتي في إطار تجربة جديدة للتحديث حيث انه من المتبع استخدام نوعين من العملات الورقيه والمعدنية وهي لا تستخدم في الفئات المرتفعة، بينما الورقية سريعة التلف وبالتالي كان لابد من البحث عن بديل.

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن المواد التي تصنع منها العملات الجديدة مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، بالإضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات وبالتالي هي أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات.



وقالت درويش انه سبق وأكد البنك المركزي، إنه فيما يتعلق بعوامل الأمان، تتوافق العملات الجديدة مع أعلى معايير الأمان المستخدمة في طباعة النقود في العالم، مما يجعل من الصعب للغاية تزويرها خاصة مع العلامات المائية المتطورة التي يستحيل تزويرها ، وبالتالي ستكون العمله في امان تام.