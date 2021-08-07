بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع ميدان مثلث الشركات

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة مفاجئة، لمتابعة مشروع "إعادة تأهيل وتطوير ميدان مثلث الشركات والحل الدائم لصرف مياه الأمطار بالميدان" بمنطقة وادي القمر بنطاق حي العجمي، بتكلفة 17 مليون جنيه إهداءاً من اللجنة الجغرافية لشركات البترول بالإسكندرية، ومدة تنفيذ 4 شهور.

أوضح المحافظ أنه تم عقد عدة لقاءات تنسيقية مع المنطقة الجغرافية وشركات البترول بالمنطقة لوضع حلول نهائية لمشكلة تراكم المياه في النوات الشتوية بميدان مثلث الشركات والتي كانت تؤدي إلى تكدس وتعطيل الحركة المرورية به. لافتاً أن الاجتماعات نتج عنها قيام شركات البترول بالمنطقة الجغرافية بالتكفل بجميع أعمال التطوير بالميدان تحت إشراف المحافظة.

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وأكد المحافظ أنه عقب إنهاء تطوير ميدان مثلث الشركات سيتم تلافي مشكلة تراكمات مياه الأمطار في فصل الشتاء والتكدس المروري التي عاني منها الميدان منذ عشرات السنين.



كلف بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية وجميع المرافق العامة لتسهيل كافة الأعمال ومنع تواجد أي تكدس أو تزاحم بالميدان أثناء أعمال التطوير.



وجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزير البترول والثروة المعدنية وجميع شركات البترول بالإسكندرية وذلك علي مساهمتهم في تطوير ميدان مثلث الشركات والجهود المجتمعية التي يقدموها لخدمة محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور محمد عبد المنعم مقرر اللجنة الجغرافية لشركات البترول بالإسكندرية، ومحمد عطا مدير المشروع، والسيد موسى رئيس حى العجمى، وجميع الجهات المعنية والتنفيذية.