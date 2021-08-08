اقتصاد عمان|أكثر من 187 ألف عامل مسجّلون في صناديق تقاعد القطاع العام بنهاية مايو

بلغ عدد العمانيين العاملين المسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام بالسلطنة وتشمل صناديق تقاعد الخدمة المدنية وديوان البلاط السلطاني والبنك المركزي العماني حتى نهاية مايو الماضي نحو187.9 ألف عماني مقابل 188.11 ألف عماني في الشهر السابق له بتراجع 0.1 %.



وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والتي نقلتها وكالة الانباء العمانية الرسمية، إلى أن الذكور شكلوا ما نسبته 55.8 %، في حين شكلت الإناث ما نسبته 44.2 % من إجمالي العمانيين العاملين المسجلين في صناديق التقاعد في القطاع العام في مايو الماضي.



ولفتت آخر الإحصاءات إلى أن عدد المواطنين الخاضعين للاشتراك في الفئة التي تتقاضى أجرًا من 1000 إلى أقل من 2000 ريال عماني حيث تشكل العدد الأكبر بين العمانيين العاملين في القطاع العام بواقع 52.542 ألف مواطن.



و بلغ العدد في فئة من يتقاضون أجرًا من 700 وأقل من 800 ريال عماني 36.7 ألف مواطن

و 25.63 ألف عماني من فئة من يتقاضون أجرًا من 900 إلى أقل من 1000 ريال عماني.

وفيما يخص فئات السن للعاملين المسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام يظل العدد الأكبر في الفئة بين 35 و39 عاما وبلغ عددهم 53.913 ألف مواطن تلتها الفئة بين 40 و44 عاما حيث بلغ العدد 42 ألفا و159 مواطنًا ثم الفئة بين 30 و34 عامًا حيث بلغ العدد 39 ألفًا و883 مواطنًا.

