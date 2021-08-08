أخبار السيارات.. أرخص سيارة موديل 2022.. باقة 300 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخبارا وتقاريرا جديدة عن عالم السيارات من أسعار ومواصفات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فيما يلي.

أغلى سيارة يابانية في مصر.. مواصفات وسعر تويوتا لاند كروزر 2022

تعتبر النسخة اليابانية تويوتا لاند كروزر واحدة من أقوى السيارات المشاركة داخل السوق المصري، حيث تضم باقة من التجهيزات الفنية إلى جانب برامج التحكم و الرفاهية مع عناصر مساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق، بالإضافة إلى تصميمها العملاق والذي يمنحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة.

باقة 300 ألف جنيه .. 5 سيارات موديل 2021 في مصر.

تتعدد الإصدارات التي تحمل موديل 2021 داخل السوق المصري، و التي تختلف بين علامة تجارية و أخرى، إلى جانب التجهيزات الداخلية المقدمة بكل فئة، بالإضافة إلى التصميم الخارجي الذي يختلف بين فئة السيدان و الكروس اوفر و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

باقة 20 ألف ريال عماني| 5 سيارات SUV موديل 2021

تلقى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، إقبالا كبيرا من محبي عالم السيارات، حيث يضم السوق العماني باقة متنوعة من كبرى العلامات التجارية ضمن موديلات 2021، والتي تحمل الكثير من التجهيزات القوة باختلاف الفئات المطروحة، إلى جانب التصميمي الخارجي الذي يعكس المساحة الداخلية الرحبة والتي تناسب العائلة.

تصميمات لا تصدق .. أغرب السيارات في التاريخ

هناك الكثير من السيارات المطروحة داخل الأسواق العالمية، والتي تختلف من تصميم إلى آخر، فمن الممكن أن تبهرك سيارة تحمل ملامح رياضية، أو تقف أمام نسخة خارقة تخطف الأنظار بقدراتها المذهلة على التسارع و الانطلاق، بالإضافة إلى الكثير من الطرازات مثل سيارات الـ SUV، و سيارات الدفع الرباعي المميزة صاحبة المهام القوية على خوض تحديات الطرق الوعرة.

مواصفات وأسعار بورشه 718 موديل 2021 في السعودية

تكتسب شركة بورشه الألمانية سمعة طيبة داخل أسواق السيارات العالمية والعربية، عبر أسطولها القوي والذي يعتمد على الأداء الرياضي و القدرات القوية، بينما تقدم بورشه نسختها 718 موديل 2021 داخل السوق السعودي عبر حزمة متنوعة من المواصفات الفنية إلى جانب التجهيزات الخاصة بكل فئة.

ارخص سيارة موديل 2022 داخل السوق المصري

يضم السوق المصري العديد من الطرازات المتنوعة، و التي تختلف من تصميم إلى اخر، و تعد النسخة شانجان ALSVIN واحدة من السيارات المشاركة بقوة عن فئة السيدان، و التي تحمل اطلالة موديل 2022، و تقدم السيارة عبر حزمة من المواصفات الفنية إلى جانب فئاتها المتعددة.