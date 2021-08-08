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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق حامدي.. بطل أنقذ السعودية من صفر الأولمبياد بفضية الكاراتيه

صدى البلد

أسدل الستار أمس السبت، على مشاركة البعثة السعودية، في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، وحصل طارق حامدي على الميدالية الوحيدة للسعودية.

وكان حامدي قريبا من إهداء السعودية أول ميدالية ذهبية في تاريخها، لكنه ارتكب خطأ فنيا في نهائي الكاراتيه لوزن +75 كجم، عندما كانت المواجهة بمتناوله، ليكتفي بالفضية.

بدأ طارق حامدي مشواره في الكاراتيه مبكرا، وتمكن من إثبات نفسه على الصعيد الآسيوي والعالمي، ليصل إلى التصنيف التاسع عالميا.

وكانت البداية الفعلية لحامدي عام 2013، عندما حصد الميدالية البرونزية في بطولة الناشئين الآسيوية بطشقند، وأتبعها بالميدالية الفضية ببطولة ماليزيا للشباب.

وفي 2015، منح طارق حامدي السعودية أول ذهبية في تاريخها بمنافسات الكاراتيه، عندما توج بذهبية بطولة العالم بجاكرتا.

وبعد عامين، برز اسم طارق حامدي في المحافل العالمية، عندما توج بذهبية كأس العالم في كرواتيا، وذهبية البطولة الآسيوية في إندونيسيا، وذهبية آسيا في درجة الأولمبي والشباب بكازاخستان.

وتوج جهوده في 2017، ليحصل على جائزة أفضل لاعب واعد في العالم، حسب تصنيف الاتحاد الدولي للكاراتيه.

وفي عام 2018، حصل حامدي على برونزية الدوري الممتاز العالمي بدبي، وبرونزية الدوري العالمي بإسبانيا، وبرونزية أسياد آسيا بجاكرتا، ليصبح المصنف الأول عالميا في الدرجة الأولمبية.

الحامدي يحفظ ماء وجه السعودية بفضية الكاراتيه 

شارك طارق حامدي (23 عاما) في الألعاب الأولمبية، ضمن أكبر بعثة في تاريخ السعودية، وكان الأمل الأكبر للجمهور السعودي.

وفشل أفراد البعثة السعودية في تقديم المأمول، وشهدت منافسات الدورة خروج الرياضيين السعوديين تباعا من أولى الأدوار.

لكن لم يخيب طارق حامدي آمال الجماهير، وتمكن من الوصول إلى المباراة النهائية، وكان قريبا من منح السعودية الميدالية الذهبية الأولى بتاريخها، إلا أنه خسر النهائي بسبب خطأ فني، ليكتفي بالميدالية الفضية.

وتعد ميدالية طارق حامدي هي ثاني ميدالية فضية في تاريخ السعودية، ورابع ميدالية أولمبية.

طارق حامدي السعودية الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 أكبر بعثة في تاريخ السعودية ميدالية فضية

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