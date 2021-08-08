عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"جمعية الكبد": توقيع الكشف الطبي على 4775 مريضا من غير القادرين مجانا خلال يوليو

صدى البلد

أعلنت جمعية رعاية مرضي الكبد المصري، عن توقيع الكشف الطبي بالجمعية وفروعها ومستشفي الكبد المصري بشربين علي 4775 مريضا بجانب إجراء 560 حالة منظار وعمل 879 أشعة فيبروسكان وإجراء 706 حالة أشعة موجات صوتية وعمل 77 حالة أشعة X RAY وإجراء 511 حالة أشعة مقطعية مجانا لغير القادرين خلال شهر  يوليو 2021.

 

وأكد الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضي الكبد بالدقهلية ومستشفي الكبد المصري بشربين، علي إجراء 33 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد و 55 عملية جراحية متنوعة بينهم 42 جراحة استئصال مرارة بالمنظار و5 جراحات للسمنة المفرطة وجراحة استئصال ورم بالمعدة و3 جراحات فتق و3 جراحات استئصال ورم بالكبد وجراحة استئصال زائدة دودية وجراحة شد بطن وتركيب شبكة.

 

وأضاف أنه تم إجراء 2996 تحليل طبي وتقديم تطعيم فيروس بي لـ 1788 مريض وتقديم علاج متنوع لـ 893 مريضا من غير القادرين.

الكشف الطبي جراحة استئصال ورم اشعه مقطعيه

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما.. الصحة تحدد أماكن استقبال المتبرعين

الصحة: نجاح أول عملية تسليك قناة دمعية لطفلة باستخدام منظار DCR

اسبقي بخطوة.. حملة للفحص المبكر عن سرطان عنق الرحم بـ الإسماعيلية

العلوم الصحية تواصل تحذيراتها من تجاهل القانون في سلامة الغذاء

الرقابة الصحية تعتمد مركز طب أسرة «شرق النوادي» لمدة 3 سنوات

في اجتماعها الطارئ.. قرارات هامة لـ نقابة البيطريين بشأن سلامة الغذاء

الرعاية الصحية تصدر نشرتها الإخبارية العاشرة متضمنه فاعليات ونشاط الهيئة في أسبوع .. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل.. تعرف على السبب

وصول جثمان دلال عبد العزيز إلى مسجد المشير طنطاوي.. بث مباشر

إنفوجراف.. مبادرة «شغلك جنب قريتك».. فرصة عمل لكل شاب وامرأة

إدراج مبادرة “حياة كريمة” ضمن أفضل ممارسات التنمية المستدامة بالأمم المتحدة

أول رد رسمي.. هل قسمت السعودية شرائح استهلاك الكهرباء إلى 3 مستويات ؟

في إفصاح للبورصة: طلعت مصطفى ترتفع 23% فى النصف الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وانت جنب بيتك.. شغلك في قريتك.. فرصة عمل لكل شاب وامرأة

رامى رضوان وحسن الرداد يصلان مستشفى زايد استعدادا لتشييع جثمان دلال عبد العزيز.. فيديووصور

لحظة خروج جثمان الفنانة دلال عبد العزيز من مستشفى زايد.. فيديو

غلق شواطئ الأبيض بمطروح بسبب ارتفاع الأمواج

بعد نفي الحكومة.. تعرف على شروط إعادة مواد الثانوية بالقانون

نجم الأهلي :الزمالك دق ناقوس الخطر لـ المارد الأحمر

رامي رضوان يكشف مكان وموعد تشييع جنازة دلال عبد العزيز

26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ختام أولمبياد طوكيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 حلول طبيعية وفعالة لعلاج تورم القدمين

لالتقاط سيلفي.. شاهد.. 3 شباب يسحبون سمكة قرش خطيرة إلى الشاطئ| فيديو

طريقة تحضير انجلش كيك بخطوات بسيطة

نشرة المنوعات.. نجاة رئيس الوزراء البريطاني من الغرق ..أبقار ضخمة تطارد السيارات..عروس تدخل إلى زفافها على موتوسيكل وثعبان يختبئ بين كراسي الركاب

فيديو

مشاهد من الجحيم.. حرائق اليونان تلتهم الأخضر واليابس وتجلي عشرات الآلاف

عاشوا هنا.. دولة عربية تعلن اكتشاف ديار قوم لوط

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ