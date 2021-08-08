"جمعية الكبد": توقيع الكشف الطبي على 4775 مريضا من غير القادرين مجانا خلال يوليو

أعلنت جمعية رعاية مرضي الكبد المصري، عن توقيع الكشف الطبي بالجمعية وفروعها ومستشفي الكبد المصري بشربين علي 4775 مريضا بجانب إجراء 560 حالة منظار وعمل 879 أشعة فيبروسكان وإجراء 706 حالة أشعة موجات صوتية وعمل 77 حالة أشعة X RAY وإجراء 511 حالة أشعة مقطعية مجانا لغير القادرين خلال شهر يوليو 2021.

وأكد الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضي الكبد بالدقهلية ومستشفي الكبد المصري بشربين، علي إجراء 33 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد و 55 عملية جراحية متنوعة بينهم 42 جراحة استئصال مرارة بالمنظار و5 جراحات للسمنة المفرطة وجراحة استئصال ورم بالمعدة و3 جراحات فتق و3 جراحات استئصال ورم بالكبد وجراحة استئصال زائدة دودية وجراحة شد بطن وتركيب شبكة.

وأضاف أنه تم إجراء 2996 تحليل طبي وتقديم تطعيم فيروس بي لـ 1788 مريض وتقديم علاج متنوع لـ 893 مريضا من غير القادرين.