موجز السوشيال ميديا.. مواطن يتبرع بعمرة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.. بوسي شلبي تستعيد ذكرياتها مع النجوم الراحلين

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بوسي شلبي تستعيد ذكرياتها مع النجوم الراحلين: "الناس الحلوة مشيت"

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر فى الصورة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ورجاء الجداوي ودلال عبد العزيز، وعلقت بوسي شلبي قائلة: "مع بعض في الجنة يا غاليين.. دعواتكم بالرحمة.. الناس الحلوة مشيت".



اليوم يتجدد الحزن.. هند صبري تنعى دلال عبد العزيز

استعادت الفنانة هند صبري ذكريات الفنان الراحل سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز أمس، السبت، عبر فيديو نشرته على قصتها عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام”.

وعلقت هند صبري قائلة: “ربنا يصبرهم يا رب، اليوم يتجدد الحزن في قلوبنا مرة أخرى على رحيل أسطورة الكوميديا”.

مواطن يتبرع بعمرة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز عبر قصته على موقع التواصل “إنستجرام”، رسالة بعثها له أحد متابعيه.

وظهر فى الرسالة شخص يتبرع بعمرة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

متنسهوش فى دعائكم.. رامي صبري يشكر متابعيه بعد تصدر أغنيته مع شقيقه

نشر الفنان رامي صبري، البوستر الرسمي لأغنيته هو وشقيقه الراحل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق رامي صبري علي الصورة، قائلاً: "مليون مشاهدة على يوتيوب وتصدر ترند يوتيوب ميوزيك لدويتو #رامي_صبري و#كريم_صبري شكرا لكل حد شاف فيديو #حالة_اكتئاب ودعا لكريم.. متنسهوش في دعائكم".