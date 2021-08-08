مواطن يتبرع بعمرة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز عبر قصته على موقع التواصل “إنستجرام”، رسالة بعثها له أحد متابعيه .

وظهر فى الرسالة شخص يتبرع بعمرة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

تفاصيل عن الراحلة



1- ولدت دلال عبد العزيز في 17 يناير 1960، في قرية فرغان بـ محافظة الشرقية.

2- حصلت دلال عبد العزيز على شهادة بكالوريوس في الزراعة من جامعة الزقازيق، وبكالوريوس من كلية الأعلام جامعة القاهرة، وحاصلة على ليسانس أداب قسم اللغة الانجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

3- انطلاقتها الفنية كانت من خلال مسلسل بنت اليوم، الذي فتح لها الباب للوقوف أمام الفنان سمير غانم بعدما رشحها الفنان نور الدمرداش للعمل في المسرح.

4- تزوجت الفنانة في عام١٩٨٤ من الفنان سمير غانم، وأنجبت منه ابنتين هما دنيا سمير غانم وإيمي.

5- قدمت دلال عبد العزيز في مشوارها الفني فيما يقرب من 219 عمل متنوعين بين السينما والتلفزيون