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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

2ص... جامعة عين شمس تقدم حزمة من البرامج الجديدة والمميزة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تشارك جامعة عين شمس اليوم الاثنين  في الدورة التاسعة من المعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب EDU GATE 2021  والذي يعقد في الفترة من ٩-١١ أغسطس ٢٠٢١.

 

يأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني  رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبدالفتاح سعود – نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب

 

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يشرف على تنظيم جناح جامعة عين شمس بالملتقى قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة برئاسة    أ.د.عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وقطاع العلاقات الدولية تحت إشراف الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة والمدير التنفيذي للقطاع  و إدارة تطوير التعليم برئاسة أ.د.منى عبدالعال " الاستاذ بكلية الطب والمدير التنفيذي لتطوير التعليم ".


 تستهدف جامعة عين شمس استعراض البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة التي تزيد عن 50 برنامج في المجالات المختلفة ( الطبية – الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – العلمية والزراعية – العلوم الانسانية والتربوية واللغات والترجمة – العلوم التجارية وعلوم الآثار....الخ)  والشراكات الدولية على تلك البرامج التي يتم بموجبها منح درجة علمية مزدوجة او مشتركة لخريجي تلك البرامج ، وكذا استعراض الكليات الجديدة المستحدثة بجامعة عين شمس وذلك من خلال QR code  لتصفح البرامج إلكترونياً، والتواصل المباشر مع فريق كامل و مدرب من المنظمين لتلقي والإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات من زوار المعرض.

 

حرصت الجامعة على المشاركة للتواصل مع طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية تزامنا مع فترة التنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات بهدف توجيههم بآليات التنسيق والقبول الإلكتروني ومساعدتهم في ترتيب رغباتهم بالشكل الصحيح ، فضلا عن تبادل الخبرات مع أكبر الجامعات المشاركة من مصر والعالم، بالإضافة لمراكز التدريب والجهات المانحة وتسويق الجامعات لخدماتها وبرامجها المتميزة، كما ستشارك الجامعة على هامش المعرض في عدد من الجلسات حول ريادة الاعمال والابتكار في ظل اتساع المنافسة على استثمارات التعليم.

جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس المعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب EDU GATE 2021

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