تنسيق الجامعات 2021.. تمريض عين شمس تواصل اختبارات القدرات غدا

قالت الدكتورة سحر موسي عميدة كلية التمريض بجامعة عين شمس، أن الكلية تكثف استعدادها لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض.

وأكد الدكتورة سحر عميدة كلية التمريض جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الكلية سوف تواصل اختبارات القدرات ( تنسيق الجامعات 2021 ) غدا الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021 وتم ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.

وتدخل كليات ومعاهد التمريض ضمن الكليات التي يتم الالتحاق بها من خلال اختبارات القدرات (تنسيق الجامعات 2021) هذا العام، لذا قامت كلية التمريض جامعة عين شمس بوضع خطة تأمينية استباقية متكاملة وحزمة من الإجراءات الوقائية المتضمنة جميع الضوابط لضمان السلامة الصحية لجميع الطلاب المتقدمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال اختبارات القدرات، وذلك في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد لتذليل جميع العقبات أمام الطلاب وإتمام العملية الامتحانية لاختبارات القدرات بنجاح، مع تحقيق أقصى درجات العدالة والحيادية والشفافية والأمان للطلاب أثناء الاختبارات.



ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة وخطة المجلس الأعلى للجامعات وجامعة عين شمس، حيث تجرى الامتحانات تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر موسى سليمان، عميد الكلية، وإشراف الدكتور سحر ياسين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ومن المقرر أن تعقد الامتحانات على مدار ثلاثة أيام أسبوعيًا (الأحد والثلاثاء والخميس بدءا من 8/8/2021 الى 19/8/2021)، وقد تم وضع الخطة من خلال الإجراءات التالية:

تم تقديم دعم جامعة عين شمس فنيا للكلية في جميع الإجراءات، حيث تم التأكد من توفير بيئة آمنة للطلاب أثناء اختبارات القدرات للتأكد من استعداد الكلية لاستقبال الطلاب.

وتابع دكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ريهام العطيفي مدير مكتب شئون تعليم وطلاب جامعة عين شمس، جميع التفاصيل والتجهيزات للاستعداد للاختبارات خطوة بخطوة لمساندة الكلية وتقديم الدعم الفني اللازم.



وتم التأكد من توفير مدرجات ملائمة لاستيعاب الطلاب المتقدمين بحيث تكون المسافة بين كل طالب والآخر (على الأقل متر ونصف المتر) لتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي نظرا جائحة فيروس كورونا المستجد.



تم توفير الدعم المادي المناسب لشراء جميع مستلزمات اختبارات القدرات من أوراق للطباعة وأوراق الإجابة (بابل شيت) وغير ذلك من متطلبات للكنترول وخلافه.



تم تجهيز حجرة كنترول بالكامل، وذلك بتحضير ماكينة تصوير وجهاز كمبيوتر وطباعة وماكينة تصحيح... إلخ.

تم تشكيل عدد من اللجان لتنفيذ نظام اختبارات القدرات بكفاءة:

1. تم تشكيل كنترول لاختبارات القدرات بكلية التمريض والمعهد الفنى للتمريض (مستشفى الدمرداش) والمعهد الفني للتمريض (مستشفى عين شمس التخصصي).

2. تم تشكيل لجنة لفض مظاريف اختبارات القدرات بكلية التمريض جامعة عين شمس يوميا قبل موعد الامتحان مباشرة.

3. تم تشكيل لجنة لمراجعة نتائج اختبارات القدرات.

4. تم تشكيل لجنة للتدقيق على لجنة مراجعة نتائج اختبارات القدرات.

5. تم تشكيل 9 لجان مشكلة من أعضاء هيئة التدريس القائمين على المقابلة الشخصية.

6. تم تشكيل 3 لجان مشكلة من الإداريين لتنظيم تواجد الطلاب وتسهيل المهام الإدارية.

7. تم تشكيل لجنة مشكلة من أعضاء هيئة التدريس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

8. تم تشكيل 4 لجان مشكلة من الهيئة المعاونة القائمين على المراقبة على اختبارات القدرات بكلية التمريض.

8. لجنة مشكلة من الهيئة المعاونة مسئولة عن التنظيم داخل وخارج الكلية.

9. وضع مسئول الإدخال الإلكتروني لاختبارات القدرات على موقع التنسيق مع التأكيد على مهامه.

10. التأكيد على وجود الطبيب المسئول عن تقديم الرعاية الطبية أثناء الاختبارات باستمرار.

11. التأكيد على وجود ممثل للشئون القانونية أثناء الاختبارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفة اي طالب للتعليمات أثناء الاختبار.

12. وضع مسئول عن المتابعة الإعلامية للاختبارات يوميا مع المركز الإعلامي.



تم عقد ستة اجتماعات مع جميع اللجان لتوزيع المهام.



يتم إرسال نتائج اختبارات القدرات يوميا موقعة من عميد الكلية ورؤساء لجان الكنترول إلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



تم تثبيت إعلان خاص لطلاب القدرات بمختلف التخصصات على الموقع الإلكتروني للجامعة والكلية يوضح جميع تعليمات إجراءات الطالب لاختبار القدرات من إحضار أدوات وعدم إحضار أى وسائل تكنولوجية كالموبايل وخلافه، والمعلومات الواجب مراجعتها والخاصة بالاختبار المعرفى والمهارى، وكيفية قبول الكلية دخول الطالب بعد التأكد من التزامه بجميع إجراءات الوقاية من ارتداء للكمامة والقفازات الطبية وخلافه حتى الخروج مع تثبيت هذا الإعلان طول فترة تنفيذ اختبارات القدرات.



توفير جميع مسلتزمات الوقاية للكليات لتطهير الكليات ولجان الاختبار والكنترول وغير ذلك من أماكن يتردد عليها الطلاب يوميا، وبعد إجراء كل اختبار مع توفير الكمامات والقفازات الطبية والسوائل الكحولية اللازمة للتعقيم طوال فترة اختبارات القدرات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين فى اختبارات القدرات.



رش الكلية بصورة دورية.



التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد اللجنة العليا لاختبارات القدرات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بعدم استخدام الطلاب لأي أجهزة أو أدوات يمكن أن تساهم في نقل الفيروس بينهم.



إتاحة إرشادات عامة عن الاختبارات والمعلومات التي يجب مراجعتها قبل دخول الطالب للاختبار من على الموقع الرسمي لجامعة عين شمس والكلية.



التأكيد على رؤساء لجان الكنترول بمراجعة شخصية الطالب المتقدم للاختبارات القدرات من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي للمراقبين قبل الامتحان.



التاكيد على ضرورة التزام الكنترول ارشادات اللجنة العليا لاختبارات القدرات في تطبيق قواعد الكنترول العامة على أوراق الإجابة وتصحيحها.



يقوم عميد ووكلاء الكلية بمتابعة جميع إجراءات الوقاية التي تحددها الجامعة والتزام جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية بتلك الإجراءات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع كل من يخالف تلك الإجراءات.



يقوم عميد ووكلاء الكلية بمتابعة جميع إجراءات تطبيق اختبارات القدرات التي حددتها اللجنة العليا للقدرات ويتم تسليمها رسميا لكل لرئيس كنترول.