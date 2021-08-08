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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري المصري.. بيراميدز يتقدم علي طلائع الجيش 1-0 فى الشوط الاول

صدى البلد

إنتهت أحداث الشوط الاول بتقدم بيراميدز علي طلائع الجيش بهدف دون رد ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب جهاز الرياضة العسكري فى الجولة الـ29 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

 

جاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 2 عن طريق إبراهيم عادل بعد خطأ فادح من مدافعي طلائع الجيش في تمرير الكرة على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء الفريق استغله إبراهيم عادل ونجح في استخلاص الكرة ثم سدد كرة أرضية مباغتة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

وأجري مدرب بيراميدز أول تغييراته الاضطرارية بخروج محمود وادي ودخول جون أنطوي في الدقيقة 13 .

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش بعد عرقلة لعمرو جمال داخل منطقة الجزاء ، وتدخل الفار علي الفةر واكد علي عدم وجود اى مخالفه لمهاجم طلائع الجيش فى الدقيقة 22 .
 

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق  

خط الوسط: عمر جابر  - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي

 

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - جون أنطوي - طارق طه - إبراهيم حسن - أحمد الشيخ - أسامة جلال - محمد الجباس .

 

ومن جهته، كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أسباب خروج الثنائي رمضان صبحي وإسلام عيسى، من قائمة الفريق، لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.


وأوضح الطبيب، أن رمضان صبحي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية، وفضل الجهاز منحه راحة إضافية؛ ليتم تأهيله بصورة جيدة، استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري.

وأكد أن إسلام عيسى، تعرض خلال التدريبات الأخيرة هو الآخر، لإصابة، عبارة عن التواء في الكاحل، فضَّل معها منحه راحة، وتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي، وبالتالي خرج من القائمة.

ويفقد بيراميدز خلال مباراة الطلائع، لجهود الثنائي “أحمد فتحي ونبيل عماد دونجا”؛ بسبب الإيقاف، بعد حصول كل منهما على بطاقة صفراء ثالثة، في لقاء الإسماعيلي الأخير.

 

أخبار النادي الأهلي الدوري المصري بيراميدز طلائع الجيش شريف إكرامي محمود وادي

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