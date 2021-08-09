استغاث بالمسئولين عبر صدى البلد قبل وفاته بـ 3 ساعات .. حكاية عم مجدي

توفي المواطن مجدي منذ قليل بعد ان بعث رسالة لخدمة القراء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يستغيث بها بالرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالموافقة على التكفل بحالتة و اجراء عملية علي نفقة الدولة .

و قال في رسالته: اعاني من ورم و غضروف بالرقبة منذ فترة يجعلني اشعر بالام صعبة بشكل مستمر .

وأضاف: روحت لدكاترة كتير و لكن لم يتم تشخيص حالتي بشكل صحيح ، بالاضافة الي عدم مقدرتي علي صرف العلاج ، واعيش في شقة ايجار لا استطيع دفع ايجارها ”.



وتابع: "أنا في أمسّ الحاجة إلي العلاج وصرف معاش لي ؛ لأقوم بقضاء مستلزمات المأكل والمشرب وسداد المرافق الشهرية، حيث أنى لا أعمل منذ إصابتي .

وناشد وزيرة التضامن الاجتماعي، والمحافظ، والمسئولين بالتضامن الاجتماعي ، النظر إلى حالته بعين الرحمة والعطف، والموافقة على علاجة علي نفقة الدولة .



وللتواصل مع القارئ، من خلال الرقم : ‏‪‪0106 322 8255‬‬‏



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.