أخبار السيارات.. باقة 30 ألف ريال عماني.. تاريخ العملاقة بوجاتي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخبارا وتقاريرا جديدة عن عالم السيارات من أسعار ومواصفات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فيما يلي.

أرقام مذهلة .. تسلا S تتألق على حلبة لاجونا سيكا.. فيديو

مازالت حلبة لاجونا سيكا تبرهنا بالعديد من الأرقام المذهلة في عالم التسارع، فبعد أن حققت السيارة الخارقة سي زنجر 21C اداء مميز بانطلاقتها الأولى التي حققت زمن و قدره 1:24.446، واصلت النسخة الشهيرة تسلا S من تألقها حيث استعرضت قوتها داخل نفس الحلبة أيضا، لمتمتع الجميع بأرقام قوية.

لمحبي السرعة والانطلاق .. تاريخ العملاقة بوجاتي

إذا كنت من محبي عالم السرعة والانطلاق، هذا الموضوع يكون مناسبا لك إلى حد كبير، نسبة إلى روح السرعة الخارقة و التي تستدعيها واحدة من اعظم الشركات الفرنسية الخاصة بهذا المجال، لكن لم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل نستعد جميعًا لربط الاحزمة، لننتقل إلى رحلة سريعة داخل القلعة العريقة الخاصة بشركة بوجاتي الخارقة، لنتعرف سويًا عن انطلاقتها الاولى، و ماهي اقوى اصداراتها.

باقة 30 ألف ريال عماني.. 5 سيارات موديل 2021| صور

يضم السوق الـ"عماني" للسيارات، باقة من الطرازات القوية لـ موديلات 2021، والتي تتنوع بين إطلالة السيدان والكروس أوفر، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، إلى جانب القدرات الخاصة بنظمة الدفع والأداء الفني الخاص بالتسارع والانطلاق.

باقة 10 آلاف دينار كويتي .. 5 سيارات لـ موديلات 2021| صور

ختلف موديلات 2021 داخل السوق الكويتي بين صانع وآخر، وتتعدد الإصدارات عبر التصميم الخارجي والإطلالة الهيكلية، إضافة إلى التجهيزات المقدمة من قبل كل علامة تجارية بحسب الفئات المطروحة، و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، 5 سيارات لـ موديلات 2021 داخل السوق الكويتي ضمن باقة الـ 10 الاف دينار.

مواصفات و أسعار فورد فوكاس موديل 2021 .. صور

تشارك شركة فورد الامريكية، بالعديد من الاصدارات القوية داخل اسواق السيارات العالمية والمصرية، و تعد النسخة فورد فوكاس واحدة من اشهر الطرازات المطروحة داخل السوق المصري، نسبة إلى تاريخها الممتد، بالاضافة إلى التجهيزات المقدمة باختلاف كل فئة.