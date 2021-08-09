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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سنطلق اسمها على أحد المحاور

حاجة تشرف.. السيسي: سنطلق اسم فريال أشرف على أحد المحاور الرئيسية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عميق تقديره للبطلة الأولمبية فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. 

 

وأكد الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الأحد، أن البطلة فريال أشرف قدمت صورة رائعة لكل بنت وكل شابة مصرية في سنها، مشير إلى أن البطلة فريال أشرف من أسرة مصرية عادية مثل كل المصريين. 

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عميق تقديره وحبه للعبة الكاراتيه، مؤكدا أنه يحب هذه اللعبة كثيرا. 

وأكد الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الأحد، أنه يمارس لعبة الكاراتيه بشكل كبير وأول مرة مارسها في عام ١٩٧٠، مشير إلى أنه سيطلق اسم فريال وزملائها على عدد من المحاور والكباري.

 

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا أن هذا الأمر انجاز كبير لمصر. 

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه البطلة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الأحد: "أقول لبنتي فريال الف مبروك يا جميلة، وحاجة جميلة وتشرف"، مستدركا أنه :و رفعتي اسم مصر والف مبروك". 

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه :"احنا اللي هحججك يا ام فريال أشرف، وخليها علينا بقى وتحجي انتي وبابا وماما والحاجة اللي انتي عايزها خليها علينا". 

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه :"هنحط اسمك على كوبري جديد واللعبة الكاراتية بحبها جدا ولعبتها سنة ٧٠". 

أخبار الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي فريال أشرف طوكيو ٢٠٢٠ والمبياد طوكيو

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