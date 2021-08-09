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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك... اكتشف ما يخبئه برجك

علم الفلك
علم الفلك

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي:

أسرار شخصية مواليد اليوم

 
إذا قمت بعمل ما ، فلن تكون بداية الأسبوع جيدة بالنسبة لك وسيكون عبء العمل أكثر خلال هذه الفترة. 

 من الأفضل أن تتحكم في نفسك خلال الفترة المقبلة ففي نهاية الأسبوع ، ستكون تحت ضغط كبير بسبب تدهور صحة أي فرد من أفراد المنزل.

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نصيحة لمواليد اليوم

 

خلال هذا الوقت سوف تكون قادرًا على إعطاء وقت كافٍ لمن تحب وسيكون الوضع المالي على ما يرام.

 بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، خلال هذا الوقت قد يكون لديك حساسية أو عدوى  ويمكن أن يجعلك ضغط العمل وعبء المسؤوليات الأسرية تشعر بالتعب الشديد والملل و تحتاج أيضًا إلى التركيز على نفسك.

نصيحة لمواليد اليوم على المستوى المهنى

 للأشخاص الذين يقومون بوظائف خاصة يمكن أن تفتح لهم سبل التقدم خلال هذه الفترة لذا أستمع بإستمرارلإقتراحات مديرينك جيدا فسيكون ذلك مفيدًا جدًا لك في الأيام القادمة.

حياتك الشخصية 

 سيكون جو المنزل جيدًا خلال هذه الفترة  و إذا كنت متزوجًا ، فستزداد سعادتك فى  حياتك الزوجية و سوف يزداد ارتباطك العاطفي مع زوجتك كما سيزداد حبك.
يعطي هذا الأسبوع نتائج جيدة جدًا بالنسبة لك من حيث المال و يمكن كسب المال خلال هذه الفترة. بصرف النظر عن هذا ، يمكن أيضًا إكمال عملك الذي تم إيقافه بسبب نقص المال.

 يمكنك أيضًا إنفاق بعض المال على الهوايات وعلى الجانب الآخر يحتاج الأشخاص الذين يتقاضون رواتب إلى أخذ نصائح وتعليمات مديرهم على محمل الجد وتجنب الإهمال في العمل ، وإلا فقد تقع في المشاكل و ينصح رجال الأعمال بتجنب التسرع  فلتحقيق أرباح كبيرة ، عليك تجنب اتخاذ قرارات خاطئة..

مواليد اليوم شخصية مواليد اليوم أسرار شخصية مواليد اليوم نصيحة لمواليد اليوم على المستوى المهنى

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