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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 6 - 8 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم

يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة الموافق 6-8-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 5 - 8 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 4 -8 -2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

 

الحمل

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي دقيق، لكن لا تنزعج من المسئوليات بل اجعلها حافزا للإنجاز.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يجعلك تميل لاسترجاع ذكريات حزينة، حاول أن تستمتع بالحاضر وكن لبقا

الثور

مهنيا: رغم الضغوط، القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تكون قدوة ويتبعك الآخرون.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق، ومع ذلك اليوم مناسب لإصلاح علاقتك بالأحباب والأصحاب

الجوزاء

مهنيا وماليا: القمر وبلوتو متنافران بمنزلي المال، وعليك أن تكون حذرا في التفاوض على مسائل مهنية ومادية.. فلا تتسرع.
اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوّش.. الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك القدرة على إظهار مشاعر دافئة وأحيانا مشتعلة

السرطان

عاطفيا: القمر في برجك يجعلك اليوم متألقا فلتنطلق بلا تردد.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تتكلم بثقة وتبدو أكثر استعدادا للتوسع

الأسد

مهنيا وصحيا: يتنافر القمر وبلوتو في منزلي الصحة وعليك أن تحافظ على طاقتك وأن تعتني بنفسك ولا تتعجل الأمور.
اجتماعيا وعاطفيا: اهتم بشئونك الخاصة وبدراسة الأحداث وتحليلها كي تصل لنتائج صحيحة

العذراء

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وتجد أن الأصدقاء والأحباب يقفون بجانبك، وتتحسن اتصالاتك بمن حولك.
مهنيا وعائليا: يدفعك الفلك نحو الاهتمام بتنمية أعمال وقد تقوم بنشاطات غير معتادة

الميزان

مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وقد تفاجأ اليوم بمستجدات تشعرك بالتوتر، حافظ على تماسكك.
عائليا وعاطفيا: تنصحك الأفلاك بألا تثير المشاكل، أو أي موضوعات شائكة فالحالة الفلكية دقيقة.

العقرب

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يساعدك اليوم على تحقيق نجاحات ومكاسب خاصة إذا كنت مقبلا على مفاوضات صعبة.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والمريخ داعمان ويمنحانك سحرا وحضورا ويقظة ذهنية ويساعدانك على التقاط كل صغيرة وكبيرة تدور من حولك

القوس

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي قد يصيبك ببعض التشوش، وعليك أن تراجع كل كلمة قبل التفوه بها تفاديا للأخطاء.
مهنيا وماليا: تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يطالبك أن تقوم بتنظيم أفكارك ونفقاتك، ومن المهم أن تتأنى في البيع والشراء وفي قراراتك عموما

الجدي

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك، وعليك ألا تتسرع في قراراتك ولا تفقد الثقة بنفسك مهما واجهت من نقد أو استفزاز.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد ينشأ صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تصعد النزاع.

الدلو

مهنيا وصحيا: تنافر القمر وبلوتو في منزلي الصحة يطالبك أن تهتم بسلامتك وعليك بتنظيم جهودك واتباع نظام صحي.
عاطفيا واجتماعيا: الفلك ما زال يطالبك بالحفاظ على السرية والكتمان، وتجنب الزهو بنفسك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية

الحوت

عاطفيا: القمر في منزل الحب واليوم قد تملأ المشاعر قلبك، ويسمح ذلك بميلاد حب جديد.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تعمل بحماس وتكتشف جوانب جديدة في البعض وتتغير نظرتك لبعض الأمور أو لبعض الأشخاص.

توقعات الأبراج حظك اليوم برج الميزان برج الحمل برج الحوت

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