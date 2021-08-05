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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 5 - 8 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 5 - 8 - 2021

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 5-8-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل 

عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك ومن المهم أن تتذكر أن أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بالإصرار والمثابرة.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للانغماس في الذكريات وقد يغلبك الحنين إلى الماضي أو تندم على أخطاء ماضية، قاوم لتستمتع بالحاضر.

 

برج الثور 

عائليا وعاطفيا: أينما ذهبت يحالفك الحظ، وتؤتي جهودك ثمارها في التأثير فيمن حولك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك القدرة على إقامة حوارات متوازنة تسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه.
 

 

برج الجوزاء

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني.. راجع جيدا خطواتك، واعتنِ بحساباتك واحذر المغامرة وعليك اليوم أن تكون حكيما في مصاريفك.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تحدد أولوياتك كي تستطيع أن تتخذ قرارا سليما.
 

 

برج السرطان

اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يساعدك على إثبات وجودك، وتعرف كيف تفرض إرادتك.
عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل التألق والسحر والجاذبية
 

 

برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا: اليوم قد تميل للعزلة قليلا.. ينفعك ذلك، ومن المهم أن تتجنب الحديث عن أخبارك وحياتك الخاصة.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يدعوك أن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.
 

 

برج العذراء

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تبدو مليئا بالتفتح مع الأشخاص المقربين منك.
مهنيا: اليوم تمدك الأفلاك بأحلام جميلة، وتمنحك إصرارا على تحقيقها، فقط لا تعلن خططك
 

 

برج الميزان

مهنيا: القمر في مربع برجك.. حاول اليوم أن تتقبل الأمر الواقع بهدوء وصدر رحب.
عائليا وعاطفيا: تميل نحو الحفاظ على السرية في حياتك الشخصية، ولن تسمح بالتدخل في شئونك الخاصة.
 

 

برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك التاسع يمدك بحب المعرفة، ويدفعك نحو القراءة وتنمية معارفك ويساعدك ذلك على التطور.
عائليا وعاطفيا: لديك استعداد اليوم لمساعدة الأحباب وفي المقابل تسعد أيضا بدعمهم لك.

 

برج القوس

عاطفيا: تستطيع أن تغيّر الأمور سريعا لصالحك وتحسن إدارة المواقف الصعبة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات مما يجعلك تصنع مستقبلك، وتنتبه لأموالك وقد تنجح في إدخار مبلغ من المال بسهولة ويسر.

 

برج الجدي
 مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك وتحمي مصالحك، ومع ذلك تنفتح لك الأبواب إذا تعاملت بلباقة مع الآخرين.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب الصراع لتقضي أوقاتا سعيدة مع شريك حياتك.

 

برج الدلو

مهنيا وعائليا: القمر بمنزل العمل يجعلك أكثر إصرارا وحزما وتنظيما لوقتك.
عاطفيا وعائليا: تتمتع بطاقة أخاذة والوقت مناسب للاهتمام بمن تحب وبالعائلة

 

برج الحوت

 اجتماعيا ومهنيا: تتحرك اليوم بكل الطاقة والنشاط، فقط لا تغامر في توقيع الأوراق.
عاطفيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يدفعك للبحث عن الحب وقد ترغب اليوم في التجديد والتحرر، وقد تعبر عما بداخلك من رومانسية بصورة عملية.

 

توقعات الأبراج حظك اليوم برج الحمل برج الثور

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