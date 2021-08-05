حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 5 - 8 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 5-8-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك ومن المهم أن تتذكر أن أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بالإصرار والمثابرة.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للانغماس في الذكريات وقد يغلبك الحنين إلى الماضي أو تندم على أخطاء ماضية، قاوم لتستمتع بالحاضر.

برج الثور

عائليا وعاطفيا: أينما ذهبت يحالفك الحظ، وتؤتي جهودك ثمارها في التأثير فيمن حولك.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك القدرة على إقامة حوارات متوازنة تسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه.



برج الجوزاء

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني.. راجع جيدا خطواتك، واعتنِ بحساباتك واحذر المغامرة وعليك اليوم أن تكون حكيما في مصاريفك.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تحدد أولوياتك كي تستطيع أن تتخذ قرارا سليما.



برج السرطان

اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يساعدك على إثبات وجودك، وتعرف كيف تفرض إرادتك.

عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل التألق والسحر والجاذبية



برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا: اليوم قد تميل للعزلة قليلا.. ينفعك ذلك، ومن المهم أن تتجنب الحديث عن أخبارك وحياتك الخاصة.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يدعوك أن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.



برج العذراء

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تبدو مليئا بالتفتح مع الأشخاص المقربين منك.

مهنيا: اليوم تمدك الأفلاك بأحلام جميلة، وتمنحك إصرارا على تحقيقها، فقط لا تعلن خططك



برج الميزان

مهنيا: القمر في مربع برجك.. حاول اليوم أن تتقبل الأمر الواقع بهدوء وصدر رحب.

عائليا وعاطفيا: تميل نحو الحفاظ على السرية في حياتك الشخصية، ولن تسمح بالتدخل في شئونك الخاصة.



برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك التاسع يمدك بحب المعرفة، ويدفعك نحو القراءة وتنمية معارفك ويساعدك ذلك على التطور.

عائليا وعاطفيا: لديك استعداد اليوم لمساعدة الأحباب وفي المقابل تسعد أيضا بدعمهم لك.

برج القوس

عاطفيا: تستطيع أن تغيّر الأمور سريعا لصالحك وتحسن إدارة المواقف الصعبة.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات مما يجعلك تصنع مستقبلك، وتنتبه لأموالك وقد تنجح في إدخار مبلغ من المال بسهولة ويسر.

برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك وتحمي مصالحك، ومع ذلك تنفتح لك الأبواب إذا تعاملت بلباقة مع الآخرين.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب الصراع لتقضي أوقاتا سعيدة مع شريك حياتك.

برج الدلو

مهنيا وعائليا: القمر بمنزل العمل يجعلك أكثر إصرارا وحزما وتنظيما لوقتك.

عاطفيا وعائليا: تتمتع بطاقة أخاذة والوقت مناسب للاهتمام بمن تحب وبالعائلة

برج الحوت

اجتماعيا ومهنيا: تتحرك اليوم بكل الطاقة والنشاط، فقط لا تغامر في توقيع الأوراق.

عاطفيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يدفعك للبحث عن الحب وقد ترغب اليوم في التجديد والتحرر، وقد تعبر عما بداخلك من رومانسية بصورة عملية.