حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 5 - 8 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 5-8-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك ومن المهم أن تتذكر أن أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بالإصرار والمثابرة.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للانغماس في الذكريات وقد يغلبك الحنين إلى الماضي أو تندم على أخطاء ماضية، قاوم لتستمتع بالحاضر.
برج الثور
عائليا وعاطفيا: أينما ذهبت يحالفك الحظ، وتؤتي جهودك ثمارها في التأثير فيمن حولك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك القدرة على إقامة حوارات متوازنة تسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه.
برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني.. راجع جيدا خطواتك، واعتنِ بحساباتك واحذر المغامرة وعليك اليوم أن تكون حكيما في مصاريفك.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تحدد أولوياتك كي تستطيع أن تتخذ قرارا سليما.
برج السرطان
اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يساعدك على إثبات وجودك، وتعرف كيف تفرض إرادتك.
عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل التألق والسحر والجاذبية
برج الأسد
عاطفيا واجتماعيا: اليوم قد تميل للعزلة قليلا.. ينفعك ذلك، ومن المهم أن تتجنب الحديث عن أخبارك وحياتك الخاصة.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يدعوك أن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.
برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تبدو مليئا بالتفتح مع الأشخاص المقربين منك.
مهنيا: اليوم تمدك الأفلاك بأحلام جميلة، وتمنحك إصرارا على تحقيقها، فقط لا تعلن خططك
برج الميزان
مهنيا: القمر في مربع برجك.. حاول اليوم أن تتقبل الأمر الواقع بهدوء وصدر رحب.
عائليا وعاطفيا: تميل نحو الحفاظ على السرية في حياتك الشخصية، ولن تسمح بالتدخل في شئونك الخاصة.
برج العقرب
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك التاسع يمدك بحب المعرفة، ويدفعك نحو القراءة وتنمية معارفك ويساعدك ذلك على التطور.
عائليا وعاطفيا: لديك استعداد اليوم لمساعدة الأحباب وفي المقابل تسعد أيضا بدعمهم لك.
برج القوس
عاطفيا: تستطيع أن تغيّر الأمور سريعا لصالحك وتحسن إدارة المواقف الصعبة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات مما يجعلك تصنع مستقبلك، وتنتبه لأموالك وقد تنجح في إدخار مبلغ من المال بسهولة ويسر.
برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك وتحمي مصالحك، ومع ذلك تنفتح لك الأبواب إذا تعاملت بلباقة مع الآخرين.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب الصراع لتقضي أوقاتا سعيدة مع شريك حياتك.
برج الدلو
مهنيا وعائليا: القمر بمنزل العمل يجعلك أكثر إصرارا وحزما وتنظيما لوقتك.
عاطفيا وعائليا: تتمتع بطاقة أخاذة والوقت مناسب للاهتمام بمن تحب وبالعائلة
برج الحوت
اجتماعيا ومهنيا: تتحرك اليوم بكل الطاقة والنشاط، فقط لا تغامر في توقيع الأوراق.
عاطفيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يدفعك للبحث عن الحب وقد ترغب اليوم في التجديد والتحرر، وقد تعبر عما بداخلك من رومانسية بصورة عملية.