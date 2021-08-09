إلهام شاهين عن دلال عبد العزيز: كانت أجدع واحدة فينا

تصدرت الفنانة الهام شاهين، مؤثرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد حديثها عن الراحلة دلال عبد العزيز.

قالت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “cbc” « دلال عبدالعزيز كانت أجدع واحدة فينا الشهامة والجدعنة والأصالة والمواقف الحقيقية اللي بصدق .. رحلت عن عالمنا فنانة كبيرة وإنسانة عظيمة بمعنى الكلمة".

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، تعليقا، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تعلن فيه قرار تأجيل افتتاح كافيه بلكونة الساحل.

وقالت بسمة وهبة: “قررنا الإلغاء، وبعتذر لكل شخص معزوم غدًا في افتتاح بلكونة الساحل.. الوجع والألم كبير، وأرجوا الدعاء للحبيبة دلال، أن يرحمها ربي، ويصبر بناتها، ويصبرنا جميعًا على فراقها”.