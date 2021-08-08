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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكهرب..تأجيل طرح أغنية دعائية جديدة لفيلم موسى بسبب وفاة دلال عبد العزيز

فيلم موسى
فيلم موسى

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “موسى” عن تأجيل طرح أغنية دعائية جديدة  للفيلم بعنوان “مكهرب” بسبب رحيل الفنانة دلال عبد العزيز. 

 

وعلقت الشركة المنتجة للفيلم عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : "تأجيل نزول أغنية مكهرب لمروان موسى من فيلم موسى حتى الغد حداداً على روح القديرة دلال عبد العزيز رحمة الله عليها".

فيلم موسى 

 

تفاصيل فيلم موسى 

أيام قليلة تفصلنا عن عرض فيلم موسى ، المقرر ان ينافس فى شباك التذاكر للموسم الصيفى الحالى .

 

وفى السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن فيلم موسى : 
 

1- فيلم موسى من المقرر طرحة يوم  ١١ اغسطس القادم  بجميع دور العرض .

 

2- فيلم موسى فيلم موسى من إخراج وتأليف بيتر ميمي،وتدور أحداثه حول  طالب في كلية هندسة يخترع روبوت يساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

 

3-يشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

 

4- يظهر الفنان أمير كرارة ضمن أحداث فيلم موسى كضيف شرف .

 

5- العمل من المقرر ان يكون واحداً من سلسلة أفلام للمخرج بيتر ميمى يحمل أسم المستضعفون .

 

6- يشارك في إنتاج فيلم موسى ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهم سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.

قبل طرحه فى السينما .. 6 معلومات عن فيلم موسى

تفاصيل حفل مروان موسى على مسرح الزمالك.. ظهور عفروتو وغناء تراك فيلم موسى

كريم محمود عبد العزيز

وكشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، تفاصيل دوره في فيلم  موسى، مؤكدا أنه وافق على المشاركة في هذا العمل بمجرد أن عرض المخرج بيتر ميمي الدور عليه.

 

وأضاف كريم محمود عبد العزيز، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء اليوم الأربعاء، “كان عندي أزمة في بداية دخولي مجال الفن لأني لم أمثل الشخصيات التي أحبها”، موضحا “معظم الأدوار التي قدمتها مش دماغي، ومش اللي نفسي فيه”.

 

وتابع كريم محمود عبد العزيز، تمنيت تقديم دور صعب ويحتاج للشغل والتركيز الكبير، وكلمني المخرج بيتر ميمي وحدثني عن الدور، و وافقت لأنه يوافق طموحاتي، وشعرت بحماس وثقة كبيرة، وولد لدى إحساس ان العمل سيحقق نجاحا كبيرا.

 

في ذات السياق، تم عرض التريلر الجديد لـ فيلم موسى من إخراج وتأليف بيتر ميمي، عن قصة روبوت في السينما العربية من خلال طالب في كلية هندسة يخترع روبوت يساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

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