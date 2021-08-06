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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل مروان موسى على مسرح الزمالك.. ظهور عفروتو وغناء تراك فيلم موسى

صورة أرشيفية من حفل
صورة أرشيفية من حفل سابق لمروان موسى

أحيا مغني الراب مروان موسى، حفلا، مساء الجمعة، على مسرح الزمالك، بحضور عدد كبير من محبيه، حيث كان الازدحام مسيطرا على الحفل في أجواء من التفاعل مع الأغاني. 

تفاصيل حفل مروان موسى 

وحرص مروان موسى على بدء الليلة بأشهر أغنية له مؤخرا وهي “تسلا” التي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، في حفله الأول على مسرح الزمالك، الذي يلحقه عدد من حفلات الراب التي أعلن عنها مؤخرا في نفس المكان. 

وشارك عفروتو مغني الراب الإسكندراني مع صديقه مروان موسى المسرح لتقديم عدد من الأغاني المشتركة بينهما، معلنا عن حفله المقرر إقامته في نفس المكان يوم 19 أغسطس الجاري. 

وشهد حفل مروان موسى عددا من الإغماءات بسبب التزاحم وارتفاع درجات الحرارة وهو ما نوه له مغني الراب في بداية حفله وطلب من الجمهور سرعة طلب المساعدة، خاصة مع تواجد سيارة إسعاف بالقرب من المسرح للتدخل السريع في حالة أي إصابة. 

وقد مروان موسى عدد كبير من أغانيه الشهيرة، منها "رقص مال" و"ريو" و"دروجبا"، مع احتفاله بنجاح ألبومه الجديد "فلوريدا"، الذي ضم 12 أغنية مختلفة مزج فيها بين ألوان موسيقية متنوعة بالاتكال على تيمة "التراب راب" واجتمعت جميع أغانيه تحت مظلة "تيمة" الألبوم الرئيسية وهي "عالم فلوريدا"، حالة تخيلية للقاهرة في زمن مغاير لزمن كورونا الحالي وعالم مختلف بتفاصيله.

وغنى مروان موسى في حفله على مسرح الزمالك لأول مرة تراك “مكهرب" وهي أغنية فيلم موسى المقرر طرحه يوم 11 أغسطس الجاري في السينمات، لأول مرة منذ إعلان مشاركته في الفيلم بأغنية جديدة. 

قريبا تراك مكهرب لمروان موسى 

 بدأ مروان موسى مشواره الفني قبل حوالي ثلاث سنوات تقريبًا بطرحه لعدد من الأغاني «السينجل»، منها «اللي نسيته»، «زازو»، «سينمائي»، وغيرها من تراكات الراب الآخرى.

يحيى مطربا الراب “مروان موسى،الجوكر” حفلا غنائيا يوم 13 أغسطس بفندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بعد حوالي أسبوع من حفل اليوم الذي تألق فيه على مسرح الزمالك. 

ويشهد مسرح الزمالك خلال الفترة المقبلة عدد من حفلات الراب وفرق الأندر جراوند منها مسار إجباري وإيجيبشان بروجكت وستروبيري سوينج ومهرجان الروك.

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