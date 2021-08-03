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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروان موسى والجوكر يبدأن حفلا غنائيا بالعلمين الجديدة.. تفاصيل

صدى البلد

يحيى مطربا الراب “مروان موسى،الجوكر” حفلا غنائيا ١٣ أغسطس بفندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

أعلن مطرب الراب مروان موسى، عن حفله الغنائي بمسرح الزمالك، وذلك يوم 6 أغسطس المقبل.
 

يعد مروان موسى أحد أبرز مطربي الراب في مصر خلال الفترة الحالية.

 

 بدأ مروان موسى مشواره الفني قبل حوالي ثلاث سنوات تقريبًا بطرحه لعدد من الأغاني «السينجل»، منها «اللي نسيته»، «زازو»، «سينمائي»، وغيرها من تراكات الراب الآخرى.

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رقم 1 ده مش انت.. الجوكر يحتل المرتبة الثانية في تريند يوتيوب

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6 أغسطس .. مروان موسى يحيى حفلا غنائيا بـ مسرح الزمالك

ومن ناحية أخرى أطلق مغني الراب "الجوكر" أجدد أعماله الغنائية "رقم واحد ده مش أنت" بشكل فيديو كليب مصور. 

أغنية جديدة تمثل العودة المنتظرة لأحد أشهر ايقونات الراب في مصر بعد غياب دام أكثر من عامين تناثرت خلالها شائعات قراره اعتزال الغناء،  ليقرر تعويض جمهوره عن الاختفاء طوال تلك المدة عبر عمل غنائي مثير للجدل تم تصويره بشكل فيديو كليب في منطقة الهرم،  وحملت الأغنية شرارة انطلاقة فنية للجوكر عبر التجديد الكامل في محتوى الكلمات والموسيقي وحتى "ستايل" الخاص به شخصيا،  ليعلن بها عودته لساحة الراب بشكل جديد ومختلف كليا عن كافة أعماله السابقة. 

ويغير الجوكر جلده الموسيقي عبر الأغنية الجديدة عبر سيره على غرار لون "تراب راب"، الموضة الجديدة لموسيقى الراب وهو اللون المغاير تماما لأسلوب الجوكر الغنائي فيما مضى،  وتجمع الأغنية الجديدة لأول مرة بين الجوكر والموزع الموسيقي هرم، وهي من إنتاج "ذا بيسمنت ريكوردز" للمنتج محمد الشاعر. 

 

 

 

العلمين الجديدة مروان موسى الجوكر نهاية العالم 6 أغسطس

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