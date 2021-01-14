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فن

تامر حسني يفتتح كأس العالم لكرة اليد برفقة مروان موسى ..صور

الخميس 14/يناير/2021 - 03:24 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان تامر حسني مجموعة صور جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ويظهر تامر حسني في الصور من حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد الذي تنظمه مصر، حيث كان قام بغناء أغنيته الجديدة "ارفع ايدك" المُصممة خصيصًا لحفل الافتتاح برفقة مغني الراب "مروان موسي".

وكتب تامر حسني على الصور، معلقًا "من حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١".


وأحيا الفنان تامر حسني، حفل إفتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا بمصر بأغنية جديدة "ارفع ايدك"، بحضور عبدالفتاح السيسي وبعض المسئولين بالدولة.

وحققت أغنية "ارفع إيدك" للنجم تامر حسنى، وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، عبر القناة الرسمية لتامر حسنى على موقع "يوتيوب".

وشهد افتتاح حفل كأس العالم لكرة اليد عرض فقرات فنية رائعة، وتضمنت العديد من الرقص المتنوع يشبه الحضارة المصرية القديمة.

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