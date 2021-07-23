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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

6 أغسطس .. مروان موسى يحيى حفلا غنائيا بـ مسرح الزمالك

مروان موسى
مروان موسى

أعلن مطرب الراب مروان موسى، عن حفله الغنائي بمسرح الزمالك، وذلك يوم 6 أغسطس المقبل.
 

يعد مروان موسى أحد أبرز مطربي الراب في مصر خلال الفترة الحالية.

 

 بدأ مروان موسى مشواره الفني قبل حوالي ثلاث سنوات تقريبًا بطرحه لعدد من الأغاني «السينجل»، منها «اللي نسيته»، «زازو»، «سينمائي»، وغيرها من تراكات الراب الآخرى.

 

 حقق مروان موسى شهرة واسعة خلال العام الماضي بعد طرحه لأغنية «نهاية العالم»، ومن بعدها «البوصلة ضاعت»، ثم «شيراتون».

 

  يعد مروان موسى أول «رابر» مصري يطلق ألبوم غنائي، وذلك بعدما طرح ألبوم «فلوريدا» الذي يضم حوالي 12 أغنية، على كافة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

يحظى «مروان» بدعم كبير من عدد من الفنانين المصريين الذين يشجعونه على تقديم هذا اللون الغنائي، أبرزهما الفنان أشرف عبدالباقي، الذي حرص على الظهور برفقته في فيديو كليب «فلوريدا».

 

فلوريدا مروان موسى مطربي الراب مسرح الزمالك الفنان أشرف عبدالباقي

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