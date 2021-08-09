برقم الجلوس.. صدى البلد يرسل نتيجة الثانوية العامة 2021 للطلاب خلال أيام

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس تعلن على موقع صدى البلد الأسبوع القادم بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

ويعلن موقع صدى البلد انه يمكن لطلاب الثانوية العامة 2021 تسجيل بياناتهم الان على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد لإرسال نتيجة الثانوية العامة 2021 لهم فور اعتمادها من وزير التعليم

ويمكن الوصول ل رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد من خلال الضغط هنا

وعلى طلاب الثانوية العامة 2021 اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد :

ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد من خلال الضغط هنا اسمك ، ثم اكتب رقم جلوسك ، ثم اكتب بريدك الإلكتروني ، ثم اكتب رقم التليفون، ثم اضغط على سجل الان

نتيجة الثانوية العامة 2021

موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2021 الاسبوع القادم ، فوفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2021 ، في الفترة من ١٥ إلى ١٨ أغسطس

ومن جانبه ، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ،نحن نعمل حاليا على تصحيح امتحانات الثانوية العامة “ ليل ونهار” استعدادا لـ اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 لطمأنة الطلاب واولياء امورهم.

وأضاف وزير التربية والتعليم : كل ما ينشر عن نتيجة الثانوية العامة 2021 الان ما هو إلا اجتهادات بحثا عن زيادة عدد القراء والمشاهدات فقط.

وعبر وزير التربية والتعليم عن استياءه الشديد من كثرة شائعات نتيجة الثانوية العامة 2021 ومؤشراتها وتوقعات تنسيق الجامعات 2021 ، حيث قال : مجرد ان تنتهي الامتحانات حتى تشتعل السوشيال ميديا بفتاوي لا تنتهي عن التصحيح والدرجات والنتيجة والتنسيق وخلافه ، ممن يدعون معرفة بواطن الامور ويبدا الكثيرون في سؤالنا عن كل هذا رغم اننا في أشد الحاجة الى الوقت والهدوء كى ننتهي من التصحيح الذي يريده الجميع!

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021 من الكنترولات قبل اعتمادها

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه لا مجال نهائيا لتسريب اي تفاصيل تخص درجات الطلاب في اي مادة قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 بشكل رسمي من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ، يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 مركزيا تحت إشراف مباشر من الاجهزة السيادية في الدولة ، وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح مثل الاعوام الماضية.

وأضاف المصدر أن العمل في مقرات التصحيح الالكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، يتم وفق خطة عمل صارمة، تمر بمراحل متعددة، من تصحيح ومراجعة ، ولا مجال لإختراق قواعد العمل داخل هذه المنظومة بأي شكل من الاشكال مهما حاول أي متربص .

وكان قد اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إلى أنه لا يوجد عنصر بشري يتدخل في تقدير صحة الاجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات ، حيث يتم كل شئ بشكل إلكتروني.

نتيجة الثانوية العامة 2021

تظلمات الثانوية العامة

نفت وزارة التربية والتعليم صحة هذا الخبر شكلا وموضوعا ، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا تراجع عن إتاحة خدمة تظلمات الثانوية العامة 2021 مثل كل عام ، مشددة على أن هذا حق أصيل للطلاب.

أن يتقدم الطالب بطلب التظلم للاطلاع على أوراق إجابته في موعد غايته 15 يوما بدلا من 30 يوما للدور الأول، و7 أيام بدلا من 15 يوما للدور الثاني.

تبدأ عملية تلقي التظلمات من الطلاب في اليوم التالي لإعلان النتيجة.

يتم سداد 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فوري.

تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال.

مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

يلتزم الطالب/ الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك فى الحالات الآتية:

"وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة".

يحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجات بالمادة المتظلم من درجاتها.- يحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.

يقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التى تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.

إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.