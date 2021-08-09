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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صوتك الحنون في ودني طول الليل.. يسرا اللوزي تكشف سبب تغيبها عن جنازة دلال عبد العزيز

صدى البلد

نشرت الفنانة يسرا اللوزي  صورة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز و بناتها  من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وعلقت يسرا اللوزي   على الصورة قائلة: الله يرحمك يا حبيبتنا كلنا، و ست الكل، و أم الحبايب..لسه عارفة الخبر الحزين امبارح بالليل و من ساعتها و أنا سامعة صوتك الحنون فى ودنى طول الليل.. آسفة إنى مش فى مصر عشان أودعك و أحضن بناتك.. فى الجنة إن شاء الله..هتوحشينا.

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لوفاة دلال عبد العزيز.. نجم مسرح مصر يحتفل بزواجه بشكل سري

وشيع، صباح امس ، جثمان الفنانة دلال عبد العزيز إلى مقابر الأسرة بمدينة نصر، بعد أن تم أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

 

وتلقي الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد عزاء الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز أمام مقابر العائلة بمدينة نصر.

 

يشار إلى أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وفي الوقت نفسه قدمت أول أدوارها على الشاشة عقب نجاحها في الثانوية العامة، وشاركت مع الفنان نور الدمرداش والأم المثالية للفن المصري كريمة مختار في مسلسل “بنت الأيام” عام 1977.

 

وتحدثت دلال عبد العزيز عن والدتها في العديد من حواراتها التلفزيونية، وكشفت عن مصدر الإلهام لها في أعمالها، وهي أمها التي اقتبست منها العديد من الجمل والعادات والتصرفات التي تمثل كل الأمهات.


تفاصيل عن دلال عبد العزيز

1- ولدت دلال عبد العزيز  في 17 يناير 1960،  في قرية فرغان بـ محافظة الشرقية.

2- حصلت دلال عبد العزيز على شهادة بكالوريوس في الزراعة من جامعة الزقازيق، وبكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وحاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

3- انطلاقتها الفنية كانت من خلال مسلسل “بنت الأيام”، الذي فتح لها الباب للوقوف أمام الفنان سمير غانم بعدما رشحها  الفنان نور الدمرداش للعمل في المسرح.

4- تزوجت الفنانة في عام١٩٨٤ من الفنان سمير غانم، وأنجبت منه ابنتين هما دنيا سمير غانم وإيمي.

5- قدمت دلال عبد العزيز في مشوارها الفني ما يقرب من 219 عملا متنوعين بين السينما والتلفزيون والمسرح.

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