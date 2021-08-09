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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فشل في الآخذ بثأر شقيقه فقتل ابن شقيقته

إعدام عامل استدرج ابن شقيقته المعاق وقتله في قنا

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات قنا ، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا ، بتهمة قتل ابن شقيقته المعاق و محاولة إلصاق التهمة بعائلة أخرى بينهم خلافات.

 

 صدر الحكم برئاسة المستشار  محمود عيسى سراج الدين و عضوية المستشارين شريف عفت مصطفى و أحمد عبدالحي قورة، بأمانة سر صلاح فراج و علاء سلوك. 

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تعود وقائع القضية لـ ٢١ يوليه ٢٠٢٠ عندما تلقى مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قنا ، يفيد بالعثور على جثة يوسف أحمد محمد، معاق ذهنياً ملقاة فى الزراعات بقرية دندرة .
 

تبين من تحريات أجهزة الأمن بـ قنا ، أن مرتكب الجريمة أحمد طليحي حمدى، خال المجنى عليه، حيث استدرج ابن شقيقته للزراعات و طعنه بسكين و قتله ثم اتهم جيرانه بارتكاب الجريمة.

 

وأقر المتهم بارتكاب الجريمة و أن جيرانه سبق لهم الاعتداء على شقيقه وذبحه، وكان أقاربه يعيرونه بعدم قدرته على الأخذ بثأر شقيقه، فاستغل وصول استدعاء لابن شقيقته المعاق للادلاء بشهادته فى القضية بـ قنا ، فقام بقتله و اتهم جيرانه بقتله لينتقم منهم .

قنا محكمة جنايات قنا بالاعدام شنقا قتل ابن شقيقته المعاق

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