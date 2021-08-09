إعدام عامل استدرج ابن شقيقته المعاق وقتله في قنا

فشل في الآخذ بثأر شقيقه فقتل ابن شقيقته

قضت محكمة جنايات قنا ، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا ، بتهمة قتل ابن شقيقته المعاق و محاولة إلصاق التهمة بعائلة أخرى بينهم خلافات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين و عضوية المستشارين شريف عفت مصطفى و أحمد عبدالحي قورة، بأمانة سر صلاح فراج و علاء سلوك.



تعود وقائع القضية لـ ٢١ يوليه ٢٠٢٠ عندما تلقى مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قنا ، يفيد بالعثور على جثة يوسف أحمد محمد، معاق ذهنياً ملقاة فى الزراعات بقرية دندرة .



تبين من تحريات أجهزة الأمن بـ قنا ، أن مرتكب الجريمة أحمد طليحي حمدى، خال المجنى عليه، حيث استدرج ابن شقيقته للزراعات و طعنه بسكين و قتله ثم اتهم جيرانه بارتكاب الجريمة.

وأقر المتهم بارتكاب الجريمة و أن جيرانه سبق لهم الاعتداء على شقيقه وذبحه، وكان أقاربه يعيرونه بعدم قدرته على الأخذ بثأر شقيقه، فاستغل وصول استدعاء لابن شقيقته المعاق للادلاء بشهادته فى القضية بـ قنا ، فقام بقتله و اتهم جيرانه بقتله لينتقم منهم .