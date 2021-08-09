جنايات قنا تقضي بإعدام شقيق خط الصعيد

قضت محكمة جنايات قنا ، بمعاقبة شقيق خط الصعيد نشأت عيضة، بالإعدام شنقاً بتهمة قتل شخصين وإصابة ثالث خلال خصومة ثأرية .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين و عضوية المستشارين شريف عفت مصطفى و أحمد عبدالحي قورة بأمانة سر صلاح فراج و علاء سلوك.



ترجع وقائع القضية ليوم ١١ مارس ٢٠١٤ عندما تلقى مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد بمصرع على أحمد الطيب و محمود محمد عبد العزيز وإصابة جمعه عيد أحمد إثر إطلاق مجهولين النيران عليهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي بالطريق الزراعي أمام مركز دشنا .

و تبين من التحريات الأولية، أن مرتكب الحادث نشأت عيضة وشقيقه حمادة عيضة وابن عمهما هشام صابر عيضة ، حيث تربصوا للمجنى عليهم على الطريق الزراعي فأمطروهم بطلقات نارية لوجود خصومة ثأرية مع عائلة المجنى عليهم.

أحيلت القضية لمحكمة جنايات قنا والتي قضت بإعدام المتهم حماده عيضة، وسبق الحكم علي بقية المتهمين بأحكام إعدام.