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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 581 ألفا و920 نخلة في قنا لمكافحة "السوسة الحمراء"

محصول التمور
محصول التمور

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة فحصت 581 ألفا و920 نخلة؛ بهدف مكافحة آفة "سوسة النخيل الحمراء" بمختلف المدن والقرى.


وأوضح الداودي ، أن الإدارة عالجت 114نخلة ، تم الكشف عن إصابتها و اقتلعت 25 نخلة أخرى مصابة، و فيما يخص نخيل الغابة بمدينة قنا قامت الإدارة بفحص جميع شجر النخيل بها والبالغ عدده 1184 نخلة و تم التأكد من سلامتها.

 

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و أشار محافظ قنا ، إلى أن مديرية الزراعة لم تسجل أي حالات إصابة بها، ، وهذه الحملات تأتي في إطار الخطة التي تتبناها المديرية للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل خلال الفترة الماضية.


وأكد محافظ قنا ، علي مسئولي الزراعة ومسئولي إدارة مشروعات الأمن الغذائي بضرورة المتابعة الدورية لرصد أي حالات إصابة وتحديد درجة خطورتها.


ووجه محافظ قنا ، بضرورة عمل ندوات توعوية لصغار الفلاحين لتعريف بأعراض الإصابة، و الطرق الخاصة بمواجهة آفة سوسة النخيل و كذلك التوعية بطرق التخلص الآمن من بقايا النخيل المصاب، و الأساليب الفنية المتبعة فيه كالدفن و الغمر بمحلول الرش و السولار.

قنا مكافحة آفة النخيل سوسة النخيل نخلة مكافحة الآفات

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