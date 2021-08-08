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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة قنا تحذر المواطنين من حرق المخلفات فى الهواء الطلق

صدى البلد

طالب جهاز شئون البيئة فرع قنا ، المواطنين بضرورة الحد من الحرق المكشوف في الهواء الطلق ، وذلك للحفاظ على الصحة العامة و البيئة المحيطة و المظهر الحضاري للمدن .

وناشد اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، المواطنين بعدم إلقاء أو حرق القمامة أو المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لها بعيداً عن الأماكن السكنية و الصناعية و الزراعية والمجارى المائية، موجهاً بضرورة إعادة استخدام و تدوير العناصر التي يتم إخراجها للحرق في الهواء كالبلاستيك غير الأحادى الاستخدام ، والصحف ، والزجاج ، والكرتون من خلال استخدامها في الأغراض الأخرى لإطالة عمرها الإنتاجي.

 

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وأكد محافظ قنا، أهمية مشاركة الوحدات المحلية و مؤسسات المجتمع المدني و الشركات الخاصة الحاصلة على صلاحية مزاولة نشاط جمع القمامة و إعادة التدوير، في منع المواطنين من الحرق في الهواء ، و جمع القمامة في مواقع محدده داخل حاويات كبيرة تابعة للوحدات المحلية .

كما شدد الداودي ، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، و تحسين نوعية الهواء من خلال شن حملات مستمرة و دورية تحت إشراف رؤساء المدن و المراكز، و ضبط أي حالات حرق، مع تحرير المحاضر اللازمة.

وأشار محافظ قنا إلى أهمية دعم الاستفادة من المخلفات بصورة صحيحة تخدم المجتمع والبيئة عن طريق إعادة تدويرها و تحويلها إلى سماد عضوى أو أعلاف عضوية للحيوانات .

من جانبه قال المهندس أسعد محمد ، رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بـ قنا ، إن مشكلة حرق القمامة المنزلية و مخلفات الرعاية الصحية و غيرها من المواد غير المرغوب فيها في الهواء الطلق، يؤثر على البيئة ، و يتسبب في حدوث الحرائق، و تلوث الهواء بالأدخنة السوداء مما يسبب الاحتباس الحراري فيؤدى إلى صعوبات التنفس، وضعف الرؤية، وعدم الحركة مما ينتج عنه وقوع الحوادث على الطرق، بالإضافة إلى تأثيره على الحياة البرية كالنباتات والحيوانات .

 

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