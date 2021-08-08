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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء تلقى طلبات ذوى الاحتياجات الخاصة للالتحاق بجامعة جنوب الوادي

صدى البلد

أعلن الدكتور يوسف غرباوي ، رئيس جامعة جنوب الوادي ، عن قواعد وشروط قبول الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة و الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2021/2022م والتي ستجرى في الفترة من 7 أغسطس حتى 16سبتمبر بكليات الآداب و الحقوق و التجارة بالجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة ، بأنه بالنسبة للطلاب المعاقين يشترط الحصول على 50% على الأقل من المجموع الكلى في شهادة الثانوية العامة، حيث يتم قبول الطلاب المعاقين إعاقة تمنع عن الحركة و عن تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين بكليات الآداب والحقوق ، و يتم قبول الطلاب المعاقين إعاقة تمنع عن الحركة إلا بمعاونة الآخرين و لا تمنع عن تدوين المحاضرات بكلية التجارة مع الالتزام بالنطاق الجغرافي للجامعة.

 

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و تابع رئيس الجامعة ، فيما يتم قبول الطلاب المكفوفين من الحاصلين على الثانوية العامة من مدرستي "طه حسين "و "النور و الأمل " و هى المدارس الخاصة للمكفوفين من أبناء محافظات قنا و الأقصر و البحر الأحمر والحاصلين على 50% على الأقل من المجموع الكلى في شهادة الثانوية العامة بكليات الآداب و الحقوق.

وأشار الدكتور بدوي شحات ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، إلى أنه يتم تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة لفحص الطلاب المكفوفين والمعاقين و تقديم التقارير الطبية بشأنهم.

و أضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، بأن الأوراق المطلوبة عند التقديم صورة من شهادة الثانوية العامة وصورة من شهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية، و ٢ صورة شخصية و أنه سوف يتم  تلقى الطلبات من الطلاب بالإدارة العامة لشئون التعليم و الطلاب بالجامعة بـ قنا اعتباراً من يوم السبت الموافق 7/8/2021م حتى يوم الخميس الموافق 16/9/2021م و يتم تحديد موعد الكشف الطبي على الطلاب بمعرفة الإدارة الطبية بالجامعة.

 

 

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