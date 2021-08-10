عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حددت نظام عملها

اقتصاد عمان|التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تشكل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين

المحاسبين والمراجعين
المحاسبين والمراجعين

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًّا  بتشكيل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين وتحديد نظام عملها.

وفقا لتقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية الرسمية ، فقد نصّ القرار في مادته الأولى على أن تُشكل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، لتكون اللجنة على النحو الآتي: نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال في الهيئة العامة لسوق المال رئيسًا، وعضوية كل من: مدير عام المديرية العامة للتجارة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن جهاز الضرائب، وممثل عن البنك المركزي العُماني، وممثل عن جمعية المحاسبين العُمانية، وعضو من ذوي الخبرة.

اقتصاد عمان|أكثر من 187 ألف عامل مسجّلون في صناديق تقاعد القطاع العام بنهاية مايو

اقتصاد عمان|1.541 مليون مركبة مسجلة في السلطنة خلال شهرين

ويهدف القرار الوزاري المشار إليه، إلى تشكيل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين وتحديد نظام عملها؛ للنظر في منح تراخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لطالبيها بعد التحقق من توفر الشروط المقررة فـي طلب القيد، حيث يكون القيد في سجل المحاسبين والمراجعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويشترط في من يقيد في السجل المشار إليه: أن يكون عُماني الجنسية وأن يكون متفرغًا لمزاولة المهنة، ويكون حاصلًا على مؤهل علمي جامعي تخصص محاسبة أو على شهادة محاسب قانوني معترف بها دوليًّا أو ما يعادلها، ويكون متمتعًا بالأهلية الكاملة، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة بالإضافة إلى ذلك يجب ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتنظر اللجنة في الشروط المشار إليها لقبول الطلب، أما إذا رأت عدم توفر الشروط السالف بيانها فـي طالب الترخيص وجب عليها تأجيل الفصل فـي طلبه وإخطار مقدمه بكتاب مسجل للحضور أمامها لاستيضاح ما تراه، فإذا قررت اللجنة رفص الطلب وجب أن يكون قرارها مسببًا. وعلى اللجنة أن تفصل فـي طلبات القيد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وأن تخطر صاحب الطلب بقرارها فور صدوره بكتاب مسجل، فإذا مضت المدة المشار إليها دون أن يصدر الترخيص عُدَّ ذلك بمثابة رفص للطلب.

وتختص اللجنة فضلًا عن النظر في طلبات القيد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بوضع الأسس المحاسبية التي يجب أن تُطبق عند إعداد الميزانيات والحسابات الختامية والبيانات المرفقة معها، ومتابعة تنفيذها من قبل مكاتب المحاسبة والمراجعة.

كما نصّت المادة الثانية من القرار ذاته بأن تكون جلسات لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين سرية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور رئيس اللجنة أو نائبه، وأغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو غيرهم لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.

ونصّت المادة الثالثة من القرار ذاته على أنه يجوز للجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التواصل المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي، كما يجوز لها في حالة الضرورة اتخاذ قرارتها عن طريق محضر بالتمرير.

ونصّت المادة الرابعة من القرار بأنه لا يجوز لطالب القيد في سجل المحاسبين والمراجعين في حال صدور قرار من لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين برفض طلبه لعدم توفر الشرطين الواردين في البندين (4) و(5) من المادة (3) من قانون تنظيم مزاولةمهنةالمحاسبة والمراجعة المشار إليه، أن يتقدم بطلب آخر إلا بعد مُضي سنتين من تاريخ رفض طلبه.

وأكدت المادة الرابعة بأنه يجوز لطالب القيد في سجل المحاسبين والمراجعين التظلم من قرار اللجنة برفض الطلب إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار به، ويرفع التظلم للوزير للبت فيه خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعد عدمُ الرد على التظلم خلال هذه المدة رفضًا له. كما نصّ القرار في مادته الخامسة على أن يُلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
 

اقتصاد عمان مال واعمال اخبار الخليج وزارة التجارة والصناعة سجل المحاسبين

موضوعات متعلقة

اقتصاد عمان.. مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعا 0.175%

ترشيحاتنا

شريف دسوقي يظهر في أول أعماله الفنية بعد بتر ساقه.. فيديو

أخو ميجان ماركل لـ هاري: زوجتك ستخرب حياتك لأنها فارغة

شعبة الصيدليات : 86 صيدليا توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا..فيديو

منها الكسل .. 7 علامات تدل على أن أمعاءك غير صحية

أمريكي أم صيني.. ما لا تعرفه عن خفايا صناعة الآيفون

اليوم يقترن القمر مع الكوكب الأحمر أكبر كواكب المجموعة الشمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتجاج في المخ.. تفاصيل نقل مؤمن زكريا إلى المستشفى

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

تنظيم الاتصالات: رد 2 مليون جنيه لمستخدمي الموبايل في الـ 4 شركات

توجيهات السيسي.. رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

الكاف يخطر الاتحاد المغربي باستبعاد الوداد من دوري الأبطال في تلك الحالة

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

بالفيديو والصور| متظاهرون يحاولون اقتحام مقر بي بي سي في لندن

فيديو

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

كل ما تريد معرفته عن الصلاة النارية .. حكمها وكيفيتها|فيديوجراف

استمرار فعاليات التدريب المشترك "زايد-3" بحضور قادة القوات الجوية المصرية والإماراتية.. صور

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ