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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تحقيقات

عضو القومى للمرأة: انتصار أبنائنا فى أولمبياد طوكيو يعود لكفاح الأم المصرية

الدكتورة رانيا يحيى
الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومى للمرأة، إن الرئيس دائم الدعم للمرأة فى مصر وتصريحاته الأخيرة بإطلاق اسم أبطال أولمبياد طوكيو 2020 على المحاور الرئيسية شرف كبير لكل فتاة فى مصر، ورد جميل لكل من ساهم فى هذا الإنجاز .

وأضافت «يحيى» فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الرئيس يحرص في كل المحافل والمناسبات على ذكر دعمها للدولة المصرية ،وتحملها الكثير فى سبيل رفعة الوطن والإصلاحات الاقتصادية، وما قام به أبطال مصر فى الأولمبياد دليل على كفاح الأم المصرية التى جعلت أبنائها يصلون لهذه الدورة العالمية ويرفعون اسم مصر عاليًا.

وأكدت على أن الأبطال أثبتوا التفوق فى الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد تحقيقهم 6 ميداليات خلال المنافسات من بينهم  3 ميداليات حصدتها سيدات  وهو الرقم الأكبر في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية حتى الآن.

_فريال أشرف رفعت اسم عاليا 

ووجهت "عضوة القومى للمرأة" تحية شكر وإعزاز لفريال أشرف التي رفعت اسم مصر عاليا بتحقيقها ميدالية ذهبية في الكاراتيه كأول سيدة مصرية تحصد هذه الميدالية ، وأول لاعبة مصرية تحقق ميدالية ذهبية أوليمبية فى تاريخ أفريقيا والعرب فى رياضة الكاراتيه وأول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو٢٠٢٠، وإلى بطلة مصر جيانا فاروق التى حصلت على ميدالية برونزية فى الكاراتيه ، وبطلة مصر هداية ملاك التى حصلت على ميدالية برونزية في التايكواندو.

وأشارت  إلى أن بنات مصر  رفعوا اسمها عاليا وشرفوها ، عبرت عن فخر المصريين بهذا الإنجاز،  والذى يثبت أن بنات مصر على قدر المسئولية ويستحقون تكريم الرئيس لهم .

يذكر أن بعثة فتيات وسيدات مصر فى أولمبياد طوكيو2020   وصل عددهن الى 56 لاعبة ، و هن :

الخماسى الحديث: أميرة قنديل- هايدى عادل.

السباحة: فريدة عثمان.

الغطس: مها عبدالسلام.

السباحة التوقيعية: هانا هيكل- ليلى على محمد- جيداء طارق- نورا سيف الدين- فريدة شريف- مريم محمد- أمنية عزت- شهد سامر- ملك أياد- نادين وسام- سندس أحمد.

تنس الطاولة: دينا مشرف- يسرا حلمى- فرح عبد العزيز- هنا جودة.

السلاح: يارا الشرقاوى- نورا محمد منير- نهى هانى- مريم الزهيرى.

سلاح السيف: ندى حافظ.

تنس: ميار شريف.

المصارعة: سمر حمزة- إيناس خورشيد.

كانوى وكاياك: سما أحمد.

الشراع: خلود منسى.

الجمباز
ترامبولين: ملك حمزة.
فنى: ماندى عصام- زينة إبراهيم.
فريق إيقاعي: تيا ضياء- سلمى خالد- ملك شريف- لوجين إسلام- فريدة أشرف- بولينا عمرو- حبيبة مرزوق- جنى محمد- سارة حليم.

التايكوندو: نور حسين- هدايا ملاك.

القوس والسهم: أمل آدم- بسنت حميدة.

الكاراتيه: جيانا فاروق- فريـال أشرف- رضوى السيد.

الريشة الطائرة: هادية حسنى- ضحى هانى.

الثلاثى: بسملة السلامونى.

الدراجات: ابتسام زايد.

الرماية: ماجى العشماوى- الزهراء محمد- رضوى السيد- هالة الجوهرى.

المجلس القومى للمرأة الرئيس طوكيو 2020 أولمبياد طوكيو 2020 أبطال مصر

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