آمنة 100%..استشاري يكشف حقيقة الشائعات المنتشرة حول عملية تحويل المسار

قال أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة، إن عملية تحويل المسار الصغير آمنة بدرجة كبيرة ولا يحتاج المريض بعد فترة إجراء العملية مرة أخرى.



وأشار “أحمد السبكي” خلال حواره ببرنامج “طبيب البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إلى أن هناك بعض الشائعات تدور حول عمليات السمنة، خاصة عملية تحويل المسار المصغر للمعدة، بأنها تؤثر على الصحة العامة، وتؤدي لتساقط الشعر، مؤكدا أنها شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، ولا تؤدى إلى نقص الفيتامينات مدى الحياة.



وأوضح أن هذه الشائعات كانت تصح على عملية تحويل المسار الكلاسيكي القديم، مشيرًا إلى أن عملية تحويل مسار المعدة تتمثل في تقليل حجم المعدة مما يقلل من كمية الأكل وتشكيل مسار جانبي جزئي من الأمعاء الدقيقة للحد من امتصاص الطعام خاصة السكريات والأكلات ذات السعرات الحرارية العالية.



وفي سياق آخر: قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عودة البنكرياس للعمل بشكل طبيعي بعد عملية تحويل المسار، يضمن لمريض السكر التوقف عن تناول الأنسولين والعودة للحياة بشكل طبيعي تمامًا، حيث يختفي المرض تمامًا بعد نجاح العملية، وهناك مئات الآلاف من الحالات التي أثبتت نجاح عمليات السمنة في تعافي مرضى السكر بشكل تام ونهائي.

وأضاف "السبكي"، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مريض السكر يحتاج لإجراء الفحوصات الروتينية مثل صورة الدم الكاملة، إلى جانب السكر التراكمي، وأحيانًا نحتاج تحليل كفاءة البنكرياس، والهدف كله من هذه الفحوصات هو الاطمئنان على المريض للتأكد من النتيجة الفعالة للعملية، وأن يعود المريض بعد العملية بكفاءة جيدة لعمل البنكرياس مما يمكنه من التوقف عن تناول الأنسولين والأدوية تمامًا.





