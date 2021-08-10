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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الشربيني: جهاز تنشيط نبضات الحوض المغناطيسي يساعد على ممارسة العلاقة دون ألم

قال الدكتور محمد
قال الدكتور محمد فرج الشربيني ، أستاذ أمراض النساء والتوليد

قال الدكتور محمد فرج الشربيني ، أستاذ أمراض النساء والتوليد ، إن جهاز تنشيط نبضات الحوض المغناطيسي ، يساعد السيدة على  استعادة قوة عضلات الحوض ، مما ينتج عنه القدرة على ممارسة العلاقة الجنسية دون ألم .

وأضاف الدكتور محمد فرج الشربيني ، خلال لقائه ببرنامج “ طبيب البلد ”  ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الجهاز من أحدث الأجهزة بالعالم ، ويعمل من خلال 6 جلسات ، موضحا أنه يعالج أيضا الإمساك المزمن ، والام الحوض .

وأشار إلى أن تلك العملية تساعد على شد عضلات الحوض من جديد ، وعودتها للوضع الطبيعي ، دون أية تدخل جراحي .

ولفت إلى أن تلك الانقباضات في حد ذاتها تعمل على تنشيط قاع الحوض بالكامل ، وتنشيط الدورة الدموية .

الشربيني: الليزر المهبلي يعالج أمراض النساء .. فيديو
قال الدكتور محمد فرج، الشربيني أستاذ أمراض النساء والتوليد عضو الجمعية الامريكية للتجميل، إن مركز تبارك الطبي مخصص  للحقن المجهري والتجميل النسائي.

 

وأضاف محمد فرج الشربيني في حواره ببرنامج " طبيب البلد " المذاع على قناة " صدى البلد  "، " الليزر المهبلي يعمل على جدار المهبل ، ويستخدم في علاج أمراض النساء هو مماثل للسونار المهبلي ويخرج نبضات الليزر لجدار المهبل".

جهاز تنشيط نبضات الحوض عضلات الحوض محمد فرج الشربيني أمراض النساء اخبار التوك شو

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