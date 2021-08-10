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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرزها 200 جنيه .. عودة البطولة الجماعية للسينما بـ 4 أفلام

صورة مجمعة
صورة مجمعة

عادت من جديد ظاهرة الأفلام التى تعتمد على  البطولة الجماعية ، حيث من المقرر أن يتم طرح عدد من الأفلام خلال الفترة المقلة تعتمد على هذا النهج وهما ليلة العيد والمحكمة وقمر 14 و200 جنيه ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن تلك الأفلام . 

 

200 جنيه :

أول الأفلام التى تعتمد على البطولة الجماعية هو فيلم 200 جنيه، والذى يقوم بإخراجه محمد امين ومن تأليف أحمد عبد الله ، ومن المقرر طرحة الشهر الجارى، و تدور أحداث فيلم 200 جنيه، حول مجموعة من الشخصيات التى تنتقل بينهم عملة بفئة 200 جنيه، ونستعرض خلفياتهم الاجتماعية والإنسانية .

الفيلم يعتمد على البطولة الجماعية و يضم عددا كبيرا من الفنانين وهم ، هانى رمزى ،  ليلى علوى ، آسر ياسين وأحمد داوود،  والفنانة القديرة إسعاد يونس ، وكل من غادة عادل وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي.

 

قمر 14 :

ثانى الأعمال التى تعود من خلالها ظاهرة البطولة الجماعية ، هو فيلم قمر 14 ،والعمل من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

 

ليلة العيد :

أما العمل الثالث والذى يخرجه سامح عبد العزيز الذى إعتاد على تقديم الاعمال التى تعتمد على البطولة الجماعية هو فيلم ليلة العيد .

ومن المقرر أن تشارك الفنانة يسرا فى بطولة فيلم ليله العيد وهو تأليف أحمد عبد الله، ويشارك فى بطولته سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنا، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين.

 

المحكمة :

وآخر الأعمال التى تسير على نفس النهج هو فيلم  المحكمة وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين  وإنتاج أحمد السبكى ويشارك في بطولته غادة عادل، محمود عبد المغنى، صابرين، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، أحمد داش، مايان السيد وسليمان عيد.

 

 

البطولة البطولة الجماعية 200 جنيه فيلم قمر 14 فيلم ليلة العيد

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