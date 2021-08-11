إعلان ترويجي لهاتف سامسونج Galaxy S21 FE يثير التساؤلات

كشف إعلان ترويجي على الحساب الرسمي لشركة سامسونج على موقع إنستجرام، عن هاتف سامسونج الذكي القادم Galaxy S21 FE، وذلك قبل ساعات من انطلاق الحدث الرئيسي لشركة سامسونج الكورية الجنوبية Galaxy Unpacked 2021 والمقرر انعقاده اليوم 11 أغسطس، مما أثار عدة تساؤلات حول ما إذا كانت سامسونج ستطلق الهاتف في الحدث أم أنه سيتم تأجيل إطلاقه إلى وقت لاحق.

ووفقاً لموقع "GSMarena" التقني، فإن أحدث الشائعات تشير إلى عدم إطلاق شركة سامسونج لهاتفها الذكي Galaxy S21 FE غدا ضمن فعاليات الحدث الرئيسي للشركة Unpacked 2021، حيث تم تأجيل إطلاقه لشهر أكتوبر القادم، بالرغم من ظهوره فى إعلان الشركة الرسمي "العودة للمدرسة"، مع العديد من الأجهزة الأخرى مثل جهاز اللاب توب القادم Galaxy Book، وسماعات سامسونج الذكية Galaxy Buds Pro.



من المتوقع أن يأتى هاتف سامسونج الذكي Galaxy S21 FE بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، وبمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز فى الثانية.

وسيعمل بمعالج Snapdragon 888 أو Exynos 2100، مع ذاكرة عشوائية بسعة كبيرة 6 جيجا بايت رام ، وذاكرة داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 11، وواجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.x .

كما سيحزم بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 15واط.

وسيأتى هاتف Galaxy S21 FE من سامسونج بسعر أرخص من سابقه هاتف Galaxy S20 FE حيث سيتراوح سعر الهاتف من حوالي 630 إلي 720 دولار أمريكي (أي ما يعادل حوالي ما بين 10 آلاف و 11 ألف جنيه مصري)

