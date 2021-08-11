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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسيير قافلة مساعدات أردنية جديدة إلى غزة

صدى البلد

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إنسانية جديدة الى قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وتحمل القافلة المكونة من 14 شاحنة مواد اغاثية وغذائية وطبية ليتم تسليمها الى مديرية الصحة ومديرية التنمية الاجتماعية والجمعيات والمستشفى الميداني العسكري في قطاع غزة.

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وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي: "مستمرون في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في دعم الاشقاء في فلسطين وخاصة في قطاع غزة من خلال الاستمرار في تسيير القوافل الاغاثية والطبية والاستجابة للاحتياجات بالتنسيق مع القوات المسلحة الجيش العربي".

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مساعدات إنسانية قطاع غزة القوات المسلحة الأردنية فلسطين

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