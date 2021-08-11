نتيجة الثانوية العامة 2021.. احصل عليها بهذه الخطوات من موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2021 يبحث عنها الآن، جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وسط حالة من الارتباك والتوتر بسبب كثرة الشائعات المثارة، بشأنها على وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها.

وفي هذا التقرير، ينشر موقع صدى البلد، خطوات تشرح كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، من موقع صدى البلد، بمجرد اعتمادها من وزير التربية والتعليم ، حيث يمكن لمن يهمه الأمر الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بمجرد اعتمادها من خلال اتباع الخطوات التالية :

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موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

نتيجة الثانوية العامة 2021 تعلنها وزارة التربية والتعليم بعد 3 أيام من الآن، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في الفترة من 15 حتى 18 أغسطس 2021.

وقال وزير التربية والتعليم، إن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 غير صحيح وغير رسمي ولا أساس له لأننا لم نصرح بشيء.

وعبر وزير التربية والتعليم ، عن استياءه الشديد من كثرة شائعات نتيجة الثانوية العامة 2021 ومؤشراتها وتوقعات تنسيق الجامعات 2021 ، حيث قال : بمجرد أن تنتهي الامتحانات، تشتعل السوشيال ميديا بفتاوى لا تنتهي عن التصحيح والدرجات والنتيجة والتنسيق وخلافه، ممن يدَّعون معرفة بواطن الأمور، ويبدأ الكثيرون في سؤالنا عن كل هذا، رغم لأننا في أشد الحاجة إلى الوقت والهدوء كى ننتهي من التصحيح الذي يريده الجميع!.

امتحانات الثانوية العامة 2021 “الدور الثاني”

وتلقى موقع صدى البلد ، العديد من الاستفسارات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 “الدور الثاني” ، والفئات الطلابية المتاح لها خوضها.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم لـ صدى البلد ، أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني سوف تعقد بنفس الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في امتحانات الدور الاول ، وبنفس طريقة الاسئلة القائمة على فهم مخرجات التعلم.

نتيجة الثانوية العامة 2021

و كشف المصدر عن فئات طلاب الثانوية العامة الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية العامة 2021 “الدور الثاني”.

وقال المصدر ، إنه يسمح بدخول امتحانات الثانوية العامة 2021 “الدور الثاني” لـ الطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو مادتين على الأكثر سواء من داخل أو خارج المجموع، له الحق في اداء امتحان الدور الثاني.



وأضاف المصدر ، أنه لا يحتسب للطالب في هذه الحالة أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في الدور الأول.



وأوضح المصدر ، أنه يسمح بدخول امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2021 أيضًا للطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول بعذر قهري مثل حالات الإصابة أو الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد إثبات هذا العذر من جانب الوزارة.

وأكد المصدر، أنه بالنسبة لأعذار الإصابة أو الاشتباه بفيروس كورونا أو التعرض لاي أمراض مفاجئة أو أي أعذار قهرية، هنا يكون للطالب حق أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية للمادة، بشرط أن يكون قد تم عرض الطالب على طبيب اللجنة وعمل تقرير طبي يفيد بعدم استطاعة الطالب استكمال الامتحان.