عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11-8-2021

ارشيفيه
ارشيفيه

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 11-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.


العملة   شراء                       بيع
دولار أمريكى 15.6373  15.7659
يورو 18.3128             18.4697
جنيــه إسترليـنى 21.6201  21.8042
دولار كنـدى 12.4799   12.5865
كرون دانمركى 2.4628   2.4835
كرون نرويجى 1.7517   1.7667
كرون ســويدى 1.7900   1.8054
فرنك سويسرى 16.9308  17.0774
100 ين يابانى 14.1246  14.2420
ريـــال سعـــودى 4.1695  4.2040
دينــار كويتى 51.8770  52.4393
درهم اماراتى 4.2567     4.2928
دولار اســـترالى 11.4715  11.5690
دينــار البحــرين 41.4639  41.9026
ريـــال عمـــانى 40.6121  40.9514
ريـــال قطــــرى 4.2936  4.3295
دينـار اردنـى 22.0616   22.2587
يوان صينى 2.4111       2.4311

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم دولار أمريكي يورو جنيه إسترليني ريال سعودي درهم إماراتى

ترشيحاتنا

بسبب 1.5 مليون دينار| رفع الحصانة عن قاضية تونسية وإيقافها عن العمل

يوم عاشوراء.. فضل صيامه ومراتبه وسبب تسميته بهذا الاسم

سامسونج تعلن عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip 3.. سعر ومواصفات

صدمة كبيرة لإدارة بايدن بعد سيطرة طالبان على 65% من أفغانستان

تمهيدا لإطلاقه من الرئيس.. مدبولي يتابع تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة

لابيد: إسرائيل ستفتتح غدًا بعثتها الدبلوماسية في المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اغتصاب جماعي وجرائم حرب.. العفو الدولية تفضح ممارسات قوات آبي أحمد

ميدو يعلن مفاجأة بشأن وادى دجلة تقلب موازين الهبوط فى الدوري المصري

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

الصحة العالمية تعلن خبرا صادما بشأن متحور دلتا

عمرها 4 شهور.. هتك عرض طفلة بامبرز جديدة وإصابتها بنزيف في الجيزة

أحمد مرتضي منصور يفجر مفاجأة عن عقد محمد عبد الشافي.. تفاصيل

تطور مفاجئ .. الغندور يثير الجدل بشأن انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

تحريات الأمن تكشف تفاصيل تعذيب أم ابنتها الطفلة حتى الموت بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

فيديو

لاستكمال رحلة العلاج .. كواليس سفر ياسمين عبد العزيز إلى الخارج

فيديوجراف .. إيقاف وإلغاء التصريح|لفظ خارج لـ عمر كمال يسبب له أزمة

فيديو جراف.. الهربس البسيط .. يصيب الأطفال حديثي الولادة

فيديو جراف.. بالأرقام .. الأهلي ينهي 3 صفقات من العيار الثقيل

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ