تشغيل أول مركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات الحكومية في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تشغيل أول مركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالأماكن الأكثر كثافة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، و ذلك للتيسيير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم في السفر و التنقل إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن للحصول على الخدمة.

جاء ذلك خلال تفقده سيارة المركز التكنولوجي المتنقل في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي و المهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام و المهندس محمد الصافي السكرتير المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والعقيد أحمد رمزي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي و الدكتور إيهاب العزازي المشرف العام على المراكز التكنولوجية والمهندس أحمد جابر المشرف على الحملة الميكانيكية و المهندس خالد الغندور مدير الحملة الميكانيكية بالديوان العام.

قدم الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن مكونات سيارة المركز التكنولوجي المتنقل وأليه العمل وتمت الإشارة إلى ان السيارة مجهزة بالكامل بالأثاث وكافة المستلزمات المطلوبة لإستقبال المواطنين ومكاتب للموظفين ومقاعد للمواطنين ورامب لذوي الإحتياجات الخاصة وأجهزة إلكترونية من حاسابات آلية ولاب توب وطابعة ليزر متعددة الوظائف ووسيلة الاتصال اللازمة للعمل على المنظومة وطبع مخرجات المعاملات وماكينة الدفع الإلكتروني و الخدمة تم ربطها على المركز التكنولوجي بالمحافظة و الـ 19 مركز تكنولوجي المتواجدة بالمراكز و المدن و الأحياء لتحقيق الفاعلية والشفافية لمنظومة العمل و إرضاء المواطنين من خلال تقديم خدمة مميزة لهم وكذلك تعظيم الإستفادة من منظومة التحول الرقمي التي تشهدها دواوين العمل بمحافظة الشرقية .

اطلع محافظ الشرقية من العاملين بالمركز عن كيفية تقديم الخدمة للمواطنين، وقال إن فكرة تدشين المراكز التكنولوجية المتنقلة تهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق البعيدة بالإضافة إلى تقديم الخدمة بشكل مميكن وسريع يتناسب مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وتأتي تفعيلاً لبروتوكولات التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، وتماشياً مع خطة الدولة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي.

وجه محافظ الشرقية بضرورة وضع برنامج عمل بأماكن التمركز للمركز المتنقل الجديد، لافتاً إلى أهمية التنسيق مع المراكز و المدن بنطاق المحافظة و إعلام المواطنين بهذه الأماكن لتخفيف العبء على المراكز التي تشهد تزاحماً وإقبالاً من المواطنين وتسهيلاً عليهم في الحصول على الخدمات الحكومية في سهولة ويسر.