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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف| التوك توك كلمة السر.. العثور على جثة طفل مذبوحا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مأساة يندى لها الجبين طفل  وحيد أبويه وله شقيقتان أصغر منه، كان يعمل من أجل الإنفاق على أسرته حيث إن الأب مريض ويحتاج إلى أكثر من عملية حتى يستطيع العمل والإنفاق عليهم ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويقتل طفل الدقهلية ويحرم الأب والأم وشقيقتيه ومحبيه منه.

“عصمت محمود 14 عاماً طالب بالصف الثالث الإعدادي من أبناء قرية الفرماوي التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، وطفل الدقهلية لقى محبه وتقديراً من الجميع حيث إن والده مريض وله شقيقتان أصغر منهم وقرر أن يكافح ويعمل على توك توك خاص بوالده قائمة بشراء بالتقسيط من أجل لقمة العيش كان عصمت يستعد للدخول للصف الثالث الإعدادي كان فرحًا بالكتب التي اشتراها ليبدأ مرحلة الدروس للشهادة الإعدادية قبل الحادثة بيوم وقال له والده الحمل عليك ثقيل كيف تستعمل وانت تدخل على سنة جديدة وشهادة فقال لهم اعمل من أجلك ومن أجل أمي ومن أجل أخوتى وسأتفوق في دراستي”.

تفاصيل مقتل طفل الدقهلية 


وفي يوم الحادث خرج طفل الدقهلية المسكين منذ الساعة الثامنة صباحا وعقب خروجه بنصف ساعة أغلق الهاتف المحمول الذي كان معه واختفى، وظلت والدته تقوم  بالاتصال به دون جدوى ثم باقي عائلته إلى أن أتى الليل ولم يأت وقاموا بتحرير محضر اختفاء الطفل وتمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إليه حيث عثر على جثته بأحد الأماكن الزراعية بمحافظة الشرقية تقول الأم  المكلومة “عصمت”  كان بيصرف علينا وكان ليا ابن متوفي قبله هو اللي فضل مع أخواته البنات أبوه مريض ما بعرفش يقف على رجليه وظهره تعبان جدا ومحتاج عملية كان بيصرف علينا عشان يمشي البيت ، حرموني منه ليه كان أخذوا التوك توك وسابوه ليه يعملوا فينا كده حرام عليكم منكم لله أنا عايزة القصاص عايزاهم  يتعدموا في ميدان عام عايزة حق عصمت".

ولمعرفة المزيد حول حالة طفل الدقهلية.. تابع الفيديو جراف التالي:

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