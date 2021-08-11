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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كان بيصرف علينا حرموني منه ليه.. والدة الطفل القتيل بالدقهلية تطالب بالقصاص وإعدام القتلة

الطفل القتيل
الطفل القتيل

مأساة يندى لها الجبين طفل وحيد أبويه وله شقيقتان أصغر منه، كان يعمل من أجل الإنفاق على أسرته حيث إن الأب مريض ويحتاج إلى أكثر من عملية حتى يستطيع العمل والإنفاق عليهم ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويقتل الطفل ويحرم الأب والأم وشقيقتيه ومحبيه منه.

“عصمت محمود 14 عاماً طالب بالصف الثالث الإعدادي من أبناء قرية الفرماوي التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية هذا الطفل الذي لقى محبه وتقديراً من الجميع حيث إن والده مريض وله شقيقتان أصغر منهم وقرر أن يكافح ويعمل على توك توك خاص بوالده قائمة بشراء بالتقسيط من أجل لقمة العيش كان عصمت يستعد للدخول للصف الثالث الإعدادي كان فرحًا بالكتب التي اشتراها ليبدأ مرحلة الدروس للشهادة الإعدادية قبل الحادثة بيوم وقال له والده الحمل عليك ثقيل كيف تستعمل وانت تدخل على سنة جديدة وشهادة فقال لهم اعمل من أجلك ومن أجل أمى ومن أجل أخوتى وسأتفوق في دراستي”..
وفي يوم الحادث خرج الطفل المسكين منذ الساعة الثامنة صباحا وعقب خروجه بنصف ساعة اغلق الهاتف المحمول الذي كان معه واختفى.. وظلت والدته تقوم  بالاتصال به دون جدوى ثم باقي عائلته إلى أن أتى الليل ولم يأت وقاموا بتحرير محضر اختفاء الطفل وتمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إليه حيث عثر على جثته بأحد الأماكن الزراعية بمحافظة الشرقية تقول الأم  المكلومة “عصمت”  كان بيصرف علينا وكان ليا ابن متوفي قبله هو اللي فضل مع أخواته البنات أبوه مريض ما بعرفش يقف على رجليه وظهره تعبان جدا ومحتاج عملية كان بيصرف علينا عشان يمشي البيت ، حرموني منه ليه كان أخذوا التوك توك وسابوه ليه يعملوا فينا كده حرام عليكم منكم لله أنا عايزه القصاص عايزاهم  يتعدموا في ميدان عام عايزة حق عصمت".
فيما انهار والده وأغشى عليه وظل يردد حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عملوا فيك يا عصمت كده أنا عايز حق ابني أنا عايز العدل أنا عايزهم يتعدموا هاتوا لي حقي ابني يا رب فوضت الأمر لك يا رب".

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية قد عثرت، علي جثة طالب يدعى عصمت محمود محمد 14 عاماً بالصف الثالث الإعدادي مذبوحًا في ترعة ديرب نجم بعد بلاغ باختفائه عن منزله بقرية ميت الفرماوى التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية.. وكان الطالب تغيب عن منزله من الساعة الثامنة صباحا ، أثناء خروجه بالتوكتوك وأغلق هاتفه المحمول .. وكثف أهالي ميت الفرماوي جهودهم والبحث عنه، وتم نشر صورته الشخصية للتعرف عليه ، وفي ظل البحث للعثور علي الطفل.. تلقت أسرته اتصالا هاتفيا يفيد بالعثور علي جثة الطفل مذبوحا بديرب نجم في أرض قطن عثر عليه صاحب الارض بجوار النقطة الثابتة التابعة لديرب نجم. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتم نقل جثة الطالب لمستشفي ديرب نجم المركزي.

الدقهلية الطفل مدير امن اعدام جثة

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